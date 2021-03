Fiat piazza 4 modelli tra le auto più vendute in Brasile nella prima metà di marzo

Da qualche ora è stata diffusa la classifica ufficiale delle auto più vendute in Brasile nella prima metà di marzo. Ancora una volta questa classifica prima Fiat. La principale casa automobilistica italiana infatti è riuscita a piazzare la bellezza di 4 auto tra le 10 più vendute in assoluto nell’importante mercato automobilistico latino americano.

Nella prima metà di marzo Fiat è riuscita a piazzare 4 auto tra le 10 più vendute in Brasile

Come vi abbiamo rivelato in un altro nostro articolo, il pickup compatto Fiat Strada è risultato essere il veicolo più venduto in assoluto in Brasile nella prima metà di marzo con 5.490 unità immatricolate. Al momento Strada è il secondo modello più venduto in assoluto in Brasile di tutto il 2021. Molto bene anche Fiat Mobi che è risultata essere la quarta auto più vendute in Brasile nel periodo con 3.757 unità immatricolate.

Entra nella top ten anche l’altro pickup presente nella gamma brasiliana di Fiat. Ci riferiamo ovviamente a Fiat Toro che con 3.213 unità immatricolate è risultata essere la sesta auto più venduta nella prima metà di marzo. Al settimo posto troviamo la berlina compatta Argo. La vettura da cui deriverà presto un SUV compatto ha infatti consegnato la bellezza di 3.010 unità dall’1 al 15 marzo in Brasile. Sempre a proposito di Stellantis, segnaliamo che nella top ten oltre alle 4 auto di Fiat troviamo al nono posto Jeep Renegade con 2.895 unità immatricolate.

