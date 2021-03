Una Chrysler Ghia Special Coupé del 1953 in vendita a oltre 500.000 dollari

Gli anni ‘50 sono stati un periodo davvero d’oro per il settore automobilistico in quanto è riuscito a crescere come mai visto prima d’ora. È stato anche il decennio in cui Chrysler ha collaborato con Ghia per creare una vettura di lusso davvero interessante. Stiamo parlando della Chrysler Ghia Special.

Il famoso carrozziere torinese era conosciuto già allora per alcuni progetti realizzati in collaborazione con Alfa Romeo e Ferrari ma aveva lavorato soltanto con brand italiani. La situazione cambiò quando Chrysler e Ghia diedero vita a una partnership che portò alla nascita anche della Ghia Special Coupé.

Chrysler Ghia Special Coupé: in vendita su eBay un rarissimo esemplare in buone condizioni

Costruita dal 1951 al 1953, la Chrysler Ghia Special Coupé era basata sulla Chrysler New Yorker. Il carrozziere italiano ha rinnovato completamente il design della vettura, proponendo un corpo che mescolava perfettamente i muscoli americani e lo stile e l’eleganza italiani.

Proprio come la maggior parte dei veicoli con carrozzeria Ghia, le auto non erano tutte identiche in quanto presentavano delle caratteristiche uniche richieste dai rispettivi clienti. Accanto al telaio proveniente dalla New Yorker, Ghia decise di prendere anche il motore ma ovviamente quello più grande e potente: il Firepower V8 da 5.7 litri. Questo era uno dei primi progetti Hemi ed erogava una potenza di 182 CV nel 1951.

Sebbene non fosse l’auto V8 più potente disponibile allora, la Special Coupé dava serio filo da torcere alle altre auto di lusso dell’epoca come quelle sviluppate da Cadillac e Lincoln. La cosa più strana è che la Ghia Special Coupé non fu venduta in Nord America, sebbene fosse basata su un’auto americana. I 18 esemplari costruiti furono venduti in Europa da Societe France Motors.

Una di queste, un modello del 1953, è disponibile all’acquisto su eBay ad un prezzo di ben 550.000 dollari (460.241 euro). Secondo quanto dichiarato dal rivenditore, questa Chrysler Ghia Special Coupé ha bisogno di un po’ di lavori all’esterno poiché ci sono varie ammaccature, anche se in passato è stata riverniciata.

