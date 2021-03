In vendita l’esclusiva Ferrari 488 Spider 70th Penske-Sunoco

Nel 2017, Ferrari ha festeggiato i suoi primi 70 anni di storia e li ha celebrati in grande stile organizzando numerosi eventi per i clienti e per i suoi fan, sia in Italia che in altre parti del mondo. Ovviamente, la casa automobilistica modenese ha preparato alcuni modelli in edizione speciale.

È il caso dell’ultimo esemplare de LaFerrari Aperta battuto all’asta per non meno di 10,4 milioni di dollari, rendendola a quel tempo il modello più costoso della storia. Si trattava della serie 70th Anniversary che è più di un’edizione limitata in quanto composta da 350 esemplari unici.

Ferrari 488 Spider: la versione 70th Penske-Sunoco è in cerca di una nuova casa

Ognuna di queste unità erano delle esclusive vetture che si distinguevano dai modelli standard per l’aspetto estetico, in gran parte ispirato alle auto del passato più importanti del cavallino rampante. In totale, sono state presentate 70 diverse livree/configurazioni. I modelli in questione erano California T, 488 GTB, 488 Spider, GTC4Lusso ed F12berlinetta.

Fra i 350 modelli particolari c’era uno davvero interessante: si tratta di una Ferrari 488 Spider a motore centrale dipinta in blu e giallo con l’iconica livrea del team Penske Racing. Questa squadra americana ha partecipato a numerose categorie come ad esempio quella NASCAR.

Ispirandosi al classico prototipo sportivo blu e giallo di Penske Racing, il reparto Tailor Made di Ferrari ha creato questa particolare livrea per la serie 70th Anniversary nel 2017. Ad oggi possiamo trovare soltanto cinque esemplari originali con questa configurazione e soltanto una Ferrari 488 Spider con tali colori.

La configurazione generale non è esattamente la medesima della vettura sportiva di allora poiché quest’ultima aveva anche dei cerchi gialli mentre l’esemplare in questione dispone soltanto di pinze freno con questo colore. Il giallo è presente anche sulle prese d’aria laterali e nell’abitacolo, dove troviamo anche elementi neri e lo stemma identificativo 70th.

La speciale auto in questione si chiama Ferrari 488 Spider 70th Anniversary, anche se per via dei suoi colori è conosciuta meglio come Penske-Sunoco. Nonostante siano passati oltre tre anni dalla sua presentazione ufficiale, la supercar è ancora nuova di zecca in quanto ha percorso soli 71 km e viene proposta attualmente in vendita da un rivenditore del Lussemburgo. Sfortunatamente, Art & Revs non ha riportato il prezzo di vendita in quanto è disponibile soltanto su richiesta.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI