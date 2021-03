Enel X aderisce all’organizzazione non-profit CDP

Enel X ha annunciato nelle scorse ore di aver aderito all’organizzazione non profit CDP – Disclose Insight Action in qualità di Gold Accredited Renewable Energy Solutions Provider. La partnership siglata fra le due organizzazioni si propone di migliorare l’accesso delle aziende a soluzioni nell’ambito dell’energia rinnovabile.

In qualità di Gold Accredited Solutions Provider di CDP, l’azienda del gruppo Enel vuole rafforzare la sua posizione presso le aziende a cui può fornire servizi di consulenza su soluzioni per l’energia sostenibile.

Enel X è Gold Accredited Renewable Energy Solutions Provider di CDP

Francesco Venturini, CEO di Enel X, ha detto: “Questa partnership sottolinea i nostri rispettivi ruoli nel perseguire un’economia prosperosa e sostenibile entro il quadro della lotta globale al cambiamento climatico. Per promuovere la decarbonizzazione abbiamo bisogno di partnership efficaci di questo tipo: opereremo con il massimo impegno insieme a CDP perché le aziende abbiano sempre più opportunità per migliorare le credenziali di sostenibilità delle proprie attività, nel percorso verso la realizzazione di comunità più pulite per tutti“.

Enel X può contare su team specializzati di ingegneri e consulenti in grado di aiutare le aziende a pianificare la propria rotta energetica sostenibile e su misura. L’azienda propone vari tipi di servizi come ad esempio una consulenza in materia di contratti PPA (Power Purchase Agreements).

Così facendo, Enel X aiuta le imprese a integrare comportamenti più sostenibili nella propria strategia aziendale, a raggiungere condizioni economiche favorevoli e a rafforzare l’immagine positiva del loro brand agli occhi dei consumatori sempre più attenti all’ambiente. CDP ha accolto Enel X nella sua rete di partner in virtù dell’obiettivo comune a sostenere le società nella riduzione delle emissioni di CO2.

La società del gruppo Enel applicherà le proprie competenze nel settore energetico per stimolare le imprese a gestire il proprio impatto ambientale in modo più prudente, consapevole e smart grazie alle sue soluzioni innovative e sostenibili.

Paul Robins, Head of Corporate Partnerships di CDP, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di accogliere Enel X come Gold Renewable Energy Partner di CDP. Questa partnership offrirà competenze di grande valore alle numerose migliaia di aziende che utilizzano CDP per diffondere i propri dati e le aiuterà ad accelerare il loro impiego di energie rinnovabili, condizione essenziale per velocizzare la transizione verso un’economia ad emissioni0in linea con l’obiettivo di 1,5 °C. Siamo convinti che le capacità di Enel X possano aiutare molte aziende a realizzare strategie rinnovabili più ambiziose“.

