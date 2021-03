DS 3 Crossback: abitacolo premium e massimo comfort a bordo

La DS 3 Crossback è uno dei veicoli più importanti per il brand francese da quando ha deciso di separarsi da Citroën. Una delle caratteristiche sicuramente più interessanti offerte da questo veicolo è il suo abitacolo dove la creatività adottata dai designer di DS Automobiles segue lo stile del design esterno.

Inoltre, la casa automobilistica francese ha deciso di offrire il meglio in termini di personalizzazione in quanto sono disponibili cinque differenti Ispirazioni le quali prevedono materiali e colori differenti per soddisfare le esigenze di ogni singolo cliente. Lo stile adottato per gli interni della DS 3 Crossback ha come obiettivo quello di alzare l’asticella nel segmento delle compatte premium.

DS 3 Crossback: il SUV compatto premium con materiali di prima qualità

L’abitacolo riprende quanto adottato già sulla sorella maggiore DS 7 Crossback con una console centrale i cui elementi funzionali sono stati reinterpretati. Il tocco di DS Automobiles è visibile sulla plancia centrale con comandi soft-touch, sugli aeratori laterali integrati nelle portiere e sulla disposizione dei display touch.

Come detto qualche riga fa, il brand di Stellantis dà la possibilità di scegliere fra cinque Ispirazioni diverse chiamate DS Montmartre, DS Bastille, DS Performance Line, DS Rivoli e DS Opera. A questa si aggiunge un’edizione limitata chiamata La Première disponibile esclusivamente al lancio.

Le varie Ispirazioni si differenziano completamente per rivestimenti in pelle goffrata o nappa Pieno Fiore con finitura Art Leather e impunture Point Perle o con motivo a diamante, tessuti intrecciati, alcantara, volante rivestito in pelle Pieno Fiore e tanto altro ancora. I sedili della DS 3 Crossback sono caratterizzati da schiume poliuretaniche e con imbottiture a doppia densità per garantire una seduta di alta qualità.

Ovviamente, non manca la possibilità di effettuare le regolazioni usando i controlli elettrici e di sfruttare la funzione di riscaldamento. Al centro della plancia spicca un display touch da 10.3 pollici che consente di sfruttare al meglio le varie feature proposte dal sistema di infotainment della DS 3 Crossback.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI