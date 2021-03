Ferrari 812 GTS: ecco la one-off per il 10° anniversario della concessionaria della Polonia

Chiunque abbia a disposizione un portafogli bello gonfio ha la possibilità di configurare o personalizzare una supercar Ferrari utilizzando il reparto Tailor Made della casa automobilistica modenese. Tuttavia, l’esemplare proposto in questo articolo è davvero unico e speciale.

La prima concessionaria del cavallino rampante in Polonia, presente nel centro di Varsavia, è stata aperta solo 10 anni fa, diventando il primo distributore ufficiale dello storico marchio italiano nel mercato polacco. Dunque, il suo titolare ha deciso di celebrare questo giorno importante in maniera molto speciale, ordinando una one-off Ferrari 812 GTS realizzata proprio dal reparto Tailor Made di Maranello.

Ferrari 812 GTS: l’unica concessionaria ufficiale presente in Polonia festeggia il suo 10° anniversario

Questa vettura unica non è stata commissionata da un cliente ma dallo stesso proprietario dello showroom, Adam Niesłuchowski, che possiede una ricca collezione di supercar Ferrari con motore V12. Tra queste abbiamo una 512 TR, una 599 GTO, una F12tdf e una Ferrari Scuderia 16M firmata da Kimi Raikkonen durante una visita alla concessionaria di Varsavia.

Il modello scelto per questo progetto molto speciale è la Ferrari 812 GTS, la variante aperta della 812 Superfast. L’esclusiva one-off combina una delle colorazioni più particolari per la carrozzeria e delle strisce da corsa i cui colori richiamano la bandiera polacca. La verniciatura usata per il corpo non è altro che Rosso Maranello.

Purtroppo non abbiamo delle immagini che ci mostrano l’abitacolo ma possiamo vedere una placchetta in carbonio in cui è riportata la scritta Tailor Made Decimo Anniversario di Ferrari Polonia. A livello meccanico, la Ferrari 812 GTS one-off sicuramente presenta la stessa configurazione del modello di serie, quindi un motore V12 da 6.5 litri montato anteriormente capace di sviluppare una potenza di 800 CV.

