Citroën inizia a vendere il C3 Aircross in Spagna

Citroën ha iniziato a prendere ordini in Spagna per il suo modello C3 Aircross, prodotto nello stabilimento del gruppo Stellantis a Figueruelas (Saragozza), secondo la società in una nota. Questo modello ha un nuovo design che mette in risalto la parte anteriore che integra la nuova firma identitaria del marchio del doppio chevron, oltre a nuovi fari a LED, di serie, e una protezione inferiore grigio opaco.

Citroen C3 Aircross può essere dotato di sedili Advanced Comfort, mentre lo spazio interno è stato migliorato, con una lunghezza massima di carico di 2,4 metri. È anche offerto con un tetto panoramico in vetro come opzione nella finitura Shine. Questo veicolo Citroën “made in Spain” incorpora un alto contenuto tecnologico, con sistemi come l’head-up display a colori, il Grip Control con Hill Assist Descent o il Citroën Connect Nav, tra gli altri.

Il prezzo di questo modello si attesta su una base di 16.280 euro. La gamma C3 Aircross è composta da due motori benzina da 110 e 130 cavalli e due motori diesel BlueHDi da 110 e 120 cavalli. Le opzioni di potenza più elevate sono combinate con una trasmissione automatica EAT6.

