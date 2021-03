1000 Miglia 2021: ecco la lista completa delle auto che parteciperanno

La commissione selezionatrice della 1000 Miglia 2021, prevista dal 16 al 19 giugno, ha annunciato nelle scorse ore tutte le vetture che parteciperanno alla famosa corsa. Saranno ben 375 le auto a prendere parte alla 39ª edizione dell’evento, a cui si aggiungeranno altri modelli in lista d’attesa pronti a subentrare in caso di rinuncia all’ultimo minuto.

Tutte le vetture ammesse alla corsa sono state esaminate attentamente dalla commissione del Registro 1000 Miglia. Per chi non lo sapesse, si tratta di una certificazione necessaria per poter partecipare alla gara e che accetta soltanto modelli autentici. È possibile conoscere l’elenco completo delle 375 auto partecipanti alla 1000 Miglia 2021 direttamente sul sito Web ufficiale.

Nonostante il coronavirus sia ancora ben presente, sembra che gli organizzatori della 39ª edizione della corsa sono abbastanza tranquilli sullo svolgimento. Una delle novità sicuramente più interessanti previste per la 1000 Miglia 2021 è il senso antiorario di marcia, quindi con partenza da Brescia e destinazione a Roma e ritorno, proprio come la corsa originale.

Mercoledì 16 giugno, l’intero equipaggio delle vetture partecipanti partirà da Brescia in direzione Costa Tirrenica, con tappa a Viareggio. Il giorno successivo, giovedì 17 giugno, le auto partecipanti partiranno da Viareggio alla volta di Roma. Venerdì 18 giugno, le 375 auto risaliranno verso nord oltre l’Appennino, partendo sempre da Roma, dove si fermeranno a Bologna. Il quarto ed ultimo giorno, sabato 19 giugno, l’equipaggio ritornerà a Brescia per concludere l’edizione 2021.

