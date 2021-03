Maserati Ghibli, Quattroporte e Levante Trofeo 2021 debuttano in Australia

Maserati ha annunciato nelle scorse ore i prezzi e le specifiche delle Maserati Quattroporte, Ghibli e Levante Trofeo 2021 dedicate al mercato australiano. Abbiamo di fronte gli ultimi modelli del Tridente ad avere un motore V8 di origine Ferrari prima che il marchio si sposti verso l’elettrificazione.

La Maserati Ghibli Trofeo è l’auto più economica della casa automobilistica modenese presente nella gamma Trofeo con un prezzo di partenza di 265.000 dollari australiani (172.197 euro). Un gradino sopra troviamo il Levante Trofeo al prezzo di 336.990 dollari australiani (218.977 euro). Al vertice della gamma del Tridente c’è la Quattroporte Trofeo che costa 376.900 dollari australiani (244.910 euro).

Maserati Ghibli, Quattroporte e Levante Trofeo: il model year 2021 arriva ufficialmente nel mercato australiano

Sotto il cofano di tutti e tre i modelli è presente un motore V8 biturbo da 3.8 litri di derivazione Ferrari capace di sviluppare una potenza di 589 CV e 730 nm di coppia massima. L’otto cilindri è abbinato a una trasmissione automatica a 8 rapporti di origine ZF che scarica la potenza sulle ruote posteriori per quanto riguarda le berline e a tutte e quattro sul Levante.

Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 4,3 secondi sulla Ghibli Trofeo, 4,5 secondi sulla Quattroporte Trofeo e 3,9 secondi sul Levante Trofeo. Sia la Maserati Ghibli Trofeo che la Quattroporte Trofeo dispongono di sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante e posteriori multi-link, accoppiate ad ammortizzatori adattivi Skyhook.

Tutti i modelli propongono quattro modalità di guida chiamate Normal, Sport, Corsa e Ice. La modalità Corsa consente di sfruttare anche il Launch Control. Esternamente, la gamma Trofeo porta con sé una serie di miglioramenti estetici tra cui frontale ribassato, diffusore posteriore aggressivo e griglia scura.

Il badge Trofeo con inserti rossi è completato da prese d’aria con bordo rosso presente sui passaruota anteriori mentre i cofani della Ghibli e del Levante sono dotati di prese d’aria dallo stile aggressivo. Sulla Quattroporte manca questa caratteristica. I tre modelli del Tridente montano dei cerchi in lega da 21”, sebbene il Maserati Levante Trofeo possa essere scelto anche con un set da 22”.

Passando all’abitacolo, è costituito da un rivestimento in pelle Pieno Fiore impreziosito da finiture in fibra di carbonio e rivestimento del cielo in alcantara. Il sistema di infotainment nelle Quattroporte e Ghibli Trofeo è caratterizzato da un display touch a colori da 10.1 pollici mentre sul Levante Trofeo c’è uno schermo da 8.4 pollici. In quest’ultimo caso, Maserati sostiene che lo schermo offre una risoluzione maggiore.

Tutti e tre i modelli hanno il nuovo sistema operativo Maserati Intelligent Assistant basato su Android Automotive con supporto Apple CarPlay e Android Auto e la presenza di Amazon Alexa come assistente vocale.

Di serie, Maserati Quattroporte Trofeo, Ghibli Trofeo e Levante Trofeo propongono fari a LED adattivi, accensione tramite pulsante, cruise control adattivo con Stop & Go, assistenza al mantenimento della corsia, frenata automatica d’emergenza, riconoscimento dei segnali stradali e telecamera a 360°.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI