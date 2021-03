Per chi ama le competizioni motoristiche, un’opportunità in più di divertirsi: fa il suo esordio ACI Sport TV. Si tratta di un nuovo canale televisivo visibile sul canale 228 della piattaforma di Sky. Lanciato ovviamente in concomitanza con l’avvio della stagione delle gare 2021. Tanto che è tutto pronto per il primo evento, trasmesso proprio oggi alle ore 18.15: la conferenza di presentazione del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio. Trattasi della tappa di avvio del Campionato Italiano Rally Sparco 2021.

Ma qual è l’obiettivo di ACI Sport TV? Diventare un luogo di aggregazione per tutti gli appassionati di motorsport e per chi fa parte della realtà ACI (soci, addetti ai lavori, piloti, team e sponsor). Progetto ambizioso vista la spietata concorrenza ovunque: in tv, sui social, perfino su YouTube. Una marea di offerta per il motorismo sportivo, in Internet e no. Un profluvio di canali tv, blog, forum, siti, canali social che si combattono a furia di (talvolta presunte) news sportive sull’auto. L’impresa non sarà delle più facili.

Ecco perché, per essere ultra competitivo, il canale conterà su tutte le piattaforme disponibili: live streaming e on demand sul sito www.acisport.it, dirette sulle pagine social di ACI Sport e dei vari campionati. Più la visibilità in differita su MS Sport canale del digitale terrestre di Mediasport Group.

Comunque, le premesse sono buone. Il canale è affidato all’area comunicazione ACI Sport con a capo Luca Bartolini. Sviluppato col supporto di Mediasport Group, da anni partner televisivo della Federazione. Tre le anime che hanno spinto in questa direzione: il presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani, il direttore centrale per lo Sport Automobilistico ACI Marco Ferrari, il direttore Generale ACI Sport Spa Marco Rogano.

