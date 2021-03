Jeep svelerà il 4 aprile il nome del suo nuovo SUV a 7 posti per l’India

Il SUV Jeep a 7 posti è pronto per il lancio in India nel primo semestre del 2022 . Nome in codice H6, il nuovo modello non porterà il nome di Compass e, invece, farà il suo debutto con una denominazione completamente nuova, che sarà probabilmente rivelata il 4 aprile 2021. Mentre un SUV a tre file potrebbe essere un po ‘in contrasto con il marchio, il capo del design di Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Ralph Gilles, ha sottolineato che l’H6 rimarrà fedele all’immagine Jeep.

Jeep vuole che l’H6 abbia una propria identità e, come tale, il SUV avrà elementi di design per differenziarsi dal Compass. Tuttavia, continuerà a confezionare i tipici spunti di stile Jeep. Ad esempio, l’iconica griglia anteriore a sette slot del marchio sarà presente anche sul nuovo modello. ” Il Wrangler è ancora al centro del DNA di Jeep, quindi c’è un po’ di Wrangler in tutto ciò che facciamo. E lavoriamo i suoi dettagli nei nostri progetti: il passaruota posteriore trapezoidale del Wrangler ha trovato la sua strada in quasi tutte le Jeep. È una cosa sottile, ma è inconscia “, ha detto Gilles in un recente evento mediatico.

Inoltre, sebbene l’H6 condividerà la sua piattaforma monoscocca con Compass, si dice che il nuovo modello stia apportando cambiamenti significativi. “L’H6 è un veicolo assolutamente originale. Ci sono davvero due pezzi rimasti dalla sua macchina donatrice, è un veicolo costruito appositamente. Sarà il nostro primo SUV a tre file (di medie dimensioni) “, ha detto Gilles. Commentando le robuste capacità del modello in arrivo, il responsabile del design ha detto: “I nostri ingegneri non scherzano. Quindi, è una vera Jeep, avrà capacità reali “.

L’H6 sarà più lungo, più largo e più alto della Compass e avrà anche un passo più lungo. Ciò potrebbe potenzialmente influire sulle capacità fuoristrada del veicolo, in particolare sul suo avvicinamento, sfondamento della rampa e angoli di partenza. Tuttavia, Gilles ha sottolineato che l’impronta più ampia del modello non sarà un problema. “È in perfetta armonia con le sue capacità. Loro (gli ingegneri) hanno compensato questo modificando l’altezza da terra e altre cose, quindi va bene. Abbiamo molta esperienza in questo”, ha detto in risposta a una domanda di Autocar India.

