Nuova Peugeot 508 Hybrid arriverà in Australia entro la fine del 2021

La gamma australiana della Peugeot 508 2021 è destinata a crescere entro la fine di quest’anno con l’arrivo della variante ibrida plug-in. Un portavoce di Peugeot-Citroën Australia ha confermato a un noto sito Web locale che la 508 ibrida plug-in, chiamata Peugeot 508 Hybrid, arriverà nelle concessionarie australiane nella seconda metà del 2021. Questa andrà ad affiancarsi al SUV 3008 Hybrid previsto anche nello stesso periodo.

La 508 Hybrid è dotata di un gruppo propulsore ibrido plug-in costituito da un turbo benzina a quattro cilindri da 1.6 litri con potenza di 180 CV, un motore elettrico da 110 CV e da una trasmissione automatica a 8 rapporti. L’intera potenza da 224 CV viene inviata alle ruote anteriori.

Nuova Peugeot 508 Hybrid: la versione ibrida plug-in sarà lanciata in Australia entro fine anno

Oltre a questo, la vettura dispone di una batteria agli ioni di litio da 11,6 kWh che assicura un’autonomia massima di 63 km nel ciclo WLTP con una singola ricarica. Grazie a questa combinazione, la Peugeot 508 Hybrid 2021 consuma mediamente 2,1 l/100 km nel ciclo combinato.

La versione da 300 CV del propulsore 1.6, abbinato alla trazione integrale e proposta sul 3008 Hybrid, non sarà offerta con la 508. Tuttavia, verso la metà del 2022 la casa automobilistica francese prevede di lanciare in Australia la 508 PSE da 360 CV e 520 nm.

Ritornando alla 508 Hybrid, purtroppo al momento non sono stati ancora annunciati i prezzi e le specifiche e ciò non avverrà fino a quando non si avvicinerà l’arrivo del veicolo negli showroom australiani. È probabile però che l’auto sarà offerta esclusivamente nella versione GT top di gamma. Infine, la Peugeot 508 Hybrid 2021 verrà proposta sia in versione berlina che station wagon.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI