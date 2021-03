DS 7 Crossback: tanto comfort a bordo per tutti gli occupanti

La DS 7 Crossback si propone nella gamma di DS Automobiles come un SUV in grado di assicurare un comfort elevato e che vanta diverse tecnologie a bordo. I designer della casa automobilistica francese hanno scelto di utilizzare materiali di alta qualità per realizzare gli interni del modello, tant’è che rappresenta un punto di riferimento per il suo segmento.

L’abitacolo è stato studiato con cura per farlo sembrare un salotto, seguendo tutti i principi di spazio, senso pratico, connettività, benessere e insonorizzazione. I sedili della DS 7 Crossback sono stati imbottiti con spugne poliuretaniche ad alta densità le quali filtrano al meglio le asperità del fondo stradale e non si deformano nel tempo.

DS 7 Crossback: i progettisti di DS Automobiles hanno puntato parecchio sul comfort per realizzare il SUV

Presente anche la funzione massaggio disponibile sulle versioni top di gamma, costituita da sacche d’aria programmabili ad intensità variabile. Le funzioni di riscaldamento e ventilazione assorbono ed emettono fino a 40 m³ di aria all’ora in modo da ottimizzare il comfort. Il modello offre di serie dei sedili posteriori reclinabili elettricamente per rendere i viaggi più riposanti anche per i passeggeri seduti dietro.

Durante la progettazione del SUV, DS Automobiles ha cercato di superare i suoi competitor in termini di insonorizzazione e riduzione delle vibrazioni. Tutte le varianti della DS 7 Crossback dispongono di un pack che prevede la massima insonorizzazione, persino la versione entry-level.

L’esperienza audio a bordo del veicolo è ai massimi livelli in quanto è presente un impianto da 515W di potenza realizzato da Focal composto da 14 altoparlanti. Infine, il SUV permette di utilizzare il proprio smartphone dal display touch del sistema di infotainment sfruttando il supporto Apple CarPlay e Android Auto.

