Fiat Panda Hybrid in promozione per tutto marzo a 8400 euro

Oltre alla 500X, Fiat propone un’altra vettura in promozione fino al 31 marzo 2021: la nuova Fiat Panda Hybrid. In particolare, la famosa utilitaria viene proposta al prezzo di 8400 euro con prima rata a gennaio 2022.

In caso di rottamazione, è possibile mettersi al volante della Panda ibrida che di serie propone caratteristiche come climatizzatore e radio DAB ad un prezzo sicuramente interessante. Inoltre, con la promo e la possibilità di sfruttare i vantaggi offerti dall’elettrificazione, la vettura si rende ancora più appetibile nei confronti degli automobilisti italiani.

Fiat Panda Hybrid: la variante ibrida è ora disponibile a 150,50 euro al mese per 75 mesi

Nello specifico, la nuova Panda Hybrid, con motore 1.0 da 70 CV (5,2/5,5 litri ogni 100 km e 119/124 g/km di CO2), viene proposta ad un prezzo di listino di 13.900 euro ma che scende a 11.400 euro. Tuttavia, aggiungendo l’incentivo statale di 1500 euro, si passa a 9900 euro oppure 8400 euro optando per il finanziamento Contributo Brezzo Be-Hybrid proposto da FCA Bank.

Scegliendo quest’ultima opzione, è previsto un anticipo di 500 euro e un contratto della durata di 84 mesi con prima rata a gennaio 2022 (fra 300 giorni). Il canone mensile per avere la Fiat Panda Hybrid è di 150,50 euro per 75 mesi per un totale di 8499 euro come credito e un importo dovuto pari a 11.311,50 euro (TAN fisso al 6,85% e TAEG al 10%).

