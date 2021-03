Nuova Peugeot 308 SW è stata portata nel Nord Europa per test

Circa un settimana fa la nuova Peugeot 308 SW ha fatto la sua comparsa su una delle piste di prova segrete della casa automobilistica francese. Ora, la casa del Leone ha deciso di portare un prototipo della station wagon nelle regioni fredde del Nord Europa per trascorrere alcune settimane, effettuando test a temperature estremamente basse.

In base alle ultime news trapelate su Internet, la nuova 308 SW dovrebbe debuttare ufficialmente la prossima primavera. Purtroppo, la nuova auto di prova è stata completamente camuffata, quindi non possiamo ancora avere un quadro generale sul suo design. Tuttavia, la parte anteriore e quella posteriore saranno riprese dal modello a cinque porte che recentemente è stato avvistato in diversi scatti con pochissimo camuffamento.

Nuova Peugeot 308 SW: un prototipo completamente camuffato avvistato nella neve

La Peugeot 308 SW 2022 adotterà inoltre la stessa griglia e i fari Full LED, oltre ad essere il secondo modello del marchio di Stellantis ad avere il nuovo logo. Anche l’abitacolo sarà lo stesso della versione berlina con un quadro strumenti digitale dotato di un display più grande e un sistema di infotainment con schermo di maggiori dimensioni e ad alta risoluzione posto nella console centrale.

La 308 SW di nuova generazione avrà nuove soluzioni di connettività e la tecnologia di guida autonoma di Livello 2+. Per quanto concerne le motorizzazioni, la gamma sarà costituita da motori a benzina PureTech da 110, 130 e 155 CV, un propulsore diesel da 130 CV e due versioni ibride: una mild-hybrid da 200 CV e una plug-in hybrid da 225 CV.

A bordo di queste ultime due varianti debutterà un nuovo cambio automatico elettrificato a 8 rapporti con sistema da 48V mentre nella versione più potente della nuova Peugeot 308 SW ci sarà una trasmissione a doppia frizione di nuova generazione.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI