Il SUV a tre file di Jeep è stato avvistato in Brasile

Jeep ha recentemente rivelato alcuni progetti interessanti per il mercato indiano che include un SUV a sette posti che probabilmente sarà in vendita il prossimo anno. Il prossimo SUV a sette posti di Jeep è stato ora avvistato in test in Brasile, dandoci una buona idea di come sarà il SUV e dobbiamo dire che sembra piuttosto lungo. Nelle immagini, possiamo vedere entrambi i SUV: la Jeep Compass e la versione a sette posti insieme ed entrambi i modelli sembrano simili nella parte anteriore.

Le cose cambiano nella parte dopo il Pilastro B dove si arriva a vedere alcuni cambiamenti e soprattutto verso il fondo dove le differenze sono piuttosto evidenti. Il pesante camuffamento nasconde completamente i finestrini della terza fila, tuttavia, le grandi porte posteriori danno un’idea che l’ingresso e l’uscita per gli occupanti della terza fila non dovrebbero essere un problema. Si prevede anche che il vetro del quarto posteriore sia di dimensioni più grandi in modo che i passeggeri dell’ultima fila non si sentano circondati, aggiungendo nel complesso la spaziosità della cabina.

Il SUV di Jeep sarà sostenuto dalla stessa piattaforma a quattro ruote motrici (4WD) della Compass. Ci aspettiamo anche che venga arricchito con numerosi sistemi tecnologici e sia dotato di un sistema di infotainment touchscreen indipendente con l’ultimo software UConnect 5. L’elenco degli equipaggiamenti può includere anche un quadro strumenti digitale, un climatizzatore automatico, un tetto apribile panoramico, sedili anteriori ventilati e un caricabatterie wireless, tra gli altri.

Ci aspettiamo inoltre che venga offerto nelle varianti a sei e sette posti. È anche probabile che condivida il suo propulsore con la bussola, quindi ci aspettiamo di vedere lo stesso motore a quattro cilindri da 2,0 litri sotto il cofano accoppiato al cambio automatico a nove velocità e un sistema 4WD.

