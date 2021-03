Nuovo Jeep Grand Wagoneer: pubblicate quattro immagini ufficiali

Jeep ha sfruttato il fine settimana per pubblicare su Instagram quattro immagini teaser che riguardano il nuovo Jeep Grand Wagoneer. Le foto arrivano pochi giorni dopo l’annuncio ufficiale della presentazione del nuovo modello e del Wagoneer più piccolo che si terrà l’11 marzo.

Una delle immagini condivise sul famoso social network ci mostrano parte del frontale del Grand Wagoneer 2022. Sebbene sembri simile al concept che ha debuttato lo scorso anno, ci sono diverse modifiche.

Nuovo Jeep Grand Wagoneer: quattro nuovi teaser confermano alcune caratteristiche del SUV

Ad esempio, la griglia a sette barre del modello di produzione è più squadrata. Tuttavia, è presente ancora il logo WAGONEER scritto in lettere maiuscole. Questo però si trova più sotto il cofano motore. La disposizione della griglia frontale ha abbassato ulteriormente le barre verticali, un design simile visto già sulla Grand Cherokee L.

Il concept disponeva di diversi LED sulla parte frontale mentre il modello di produzione ha di serie un’illuminazione a LED esclusiva presente soltanto sopra i fari. Ogni proiettore dispone ancora di due LED proprio come il concept ma sul modello finale ci saranno delle unità più grandi per assicurare una migliore visione notturna.

Non mancano tre fendinebbia a LED più grandi posti su ciascun lato del veicolo a differenza dei fendinebbia sottili visti sul concept. La seconda foto condivisa su Instagram dalla casa automobilistica americana mostra il bordo del cruscotto del lato passeggero. Almeno sul concept, la scritta Grand Wagoneer è in alluminio ed è stata riportata direttamente nel legno. Tuttavia, questa foto ci conferma che il modello di produzione non avrà legno. Sembra essere più alluminio o plastica di alta qualità.

La terza immagine rivela le finiture dei sedili del Jeep Grand Wagoneer 2022. Potrebbe trattarsi della pelle trapuntata Palermo che recentemente ha debuttato sulla Grand Cherokee L Summit Reserve 2021.

Ben visibili anche le cuciture sui sedili e sulla console centrale, molto probabilmente in color caramello. Alcune fonti sostengono che il nuovo Grand Wagoneer avrà i sedili anteriori tecnologicamente più avanzati di qualsiasi altro veicolo di Stellantis. Ciò significa che guidatore e passeggero anteriore godranno di diverse funzioni interessanti come quella massaggio.

L’ultima immagine conferma la presenza di un impianto audio premium McIntosh con tweeter montati sul cruscotto. Anche se non conosciamo ancora le specifiche tecniche del nuovo sistema, la Grand Cherokee L di ultima generazione è dotata anche di un nuovo impianto audio McIntosh, più precisamente il modello MX950 composto da 19 altoparlanti che offrono un sound davvero ottimo e un amplificatore a 17 canali da 950W di potenza. A questo punto non ci resta che attendere l’11 marzo per scoprire tutte le caratteristiche del nuovo Jeep Grand Wagoneer.

