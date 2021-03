La Peugeot 508 PSE include nel prezzo la Juice Box di Enel X e un corso di guida

Tra le vetture più attese di quest’ultimo periodo c’è sicuramente la nuova Peugeot 508 PSE che si può già ordinare in Italia. La variante più sportiva declinata sia nella versione berlina che Station Wagon del costruttore francese del Leone è infatti uno dei modelli più interessanti attualmente a disposizione che riesce a far collimare alla perfezione prestazioni e risposta ecologica.

Difatti alle appendici aerodinamiche e alla collocazione decisamente sportiveggiante di ogni elemento caratteristico del modello, si contrappone una coscienza green fornita dalla propulsione ibrida che eroga comunque 360 cavalli di potenza e ben 520 Nm di coppia ovvero parametri utili a far raggiungere i 100 km/h da fermo in 5,2 secondi. Nella sola modalità elettrica la Peugeot 508 PSE permette di percorrere 42 chilometri.

Guida sicura e Enel X

Ora Peugeot permette alla nuova 508 PSE di poter offrire alcune caratteristiche e possibilità decisamente interessanti, se non quasi uniche. Per riuscire a gestire al meglio le potenze comunque consistenti offerte dalla 508 PSE, Peugeot ha previsto infatti di includere nel prezzo di vendita un corso di guida in pista che si svolgerà presso gli autodromi di Vallelunga o Modena secondo la scelta praticata dall’utente che acquisterà la sportiva del Leone.

Il corso di guida sicura (da svolgere accanto a piloti esperti) permetterà all’acquirente di conoscere al meglio ogni caratteristica della vettura, ma anche di familiarizzare con parametri e tecniche di guida utili ad adoperare al meglio una vettura ad alte prestazioni.

Se come dicevamo, la Peugeot 508 PSE fornisce accanto alla sua anima sportiveggiante anche quella più green allora la necessità di affinare questa possibilità risulta quasi fondamentale. Ne deriva che Peugeot ha previsto nel prezzo di listino, sempre per i clienti italiani che acquisteranno la 508 PSE, anche la Juice Box di Enel X ovvero una wallbox per la ricarica elettrica casalinga. La 508 PSE si ricarica infatti in sette ore con la normale presa domestica mentre grazie alla Juice Box, contando su una potenza di 3,7 kW, la ricarica viene completata in “appena” quattro ore che possono scendere fino a due ore di ricarica se la potenza da erogare sale a 7,4 kW.

