La nuova Chrysler Pacifica sbarca in Messico

La nuova Chrysler Pacifica del 2021 è appena sbarcata in Messico. La monovolume americana rafforza la sua proposta per le famiglie con un aggiornamento del design e una revisione tecnologica degli interni, per rimanere il punto di riferimento del lusso nella sua categoria. Qui vi diciamo quali sono le novità, le caratteristiche e il prezzo in Messico per questo famoso modello che fa parte del gruppo Stellantis.

La nuova Chrysler Pacifica arriva in Messico: ecco quali sono le principali novità rispetto al precedente modello

La riprogettazione ha riguardato maggiormente la parte anteriore rispetto ad altre parti del veicolo. Non essendo una nuova generazione, ma un restyling, la nuova Chrysler Pacifica del 2021 mantiene le sue linee principali. Le novità si concentrano su fascia, griglia e fari completamente nuovi, più freschi e dall’aspetto più aggressivo. La parte posteriore, nel frattempo, presenta in anteprima teschi a LED attaccati attraverso il portellone. In Messico ci sono sei colori di carrozzeria tra cui scegliere e cerchi in alluminio da 20 “.

All’interno, i principali miglioramenti si concentrano sulla tecnologia. La Chrysler Pacifica 2021 è il primo modello FCA ad includere il sistema di infotainment Uconnect 5 con schermo da 10,1 pollici, che oltre ad offrire la connessione wireless per Android Auto e Apple CarPlay, integra Amazon Alexa.

In termini meccanici non è cambiato nulla. Il minivan di Stellantis conserva il motore Pentastar V6 da 3,6 litri , capace di 287 CV e 262 Nm, inviato all’asse anteriore tramite una trasmissione automatica a nove velocità. Prima dell’EPA, il marchio riporta una performance di 8 km / l in città e 11,9 km / l in autostrada.

Il prezzo della nuova Chrysler Pacifica 2021 in Messico è di 1.020.000 pesos. I suoi principali concorrenti sono le versioni più equipaggiate di Toyota Sienna – la cui nuova generazione è esclusivamente ibrida – e Honda Odyssey . A questi si aggiungerà il KIA Carnival.

Ti potrebbe interessare: Ram 1500 e Chrysler Pacifica conquistano tre importanti premi in Canada

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI