Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer 2022 debutteranno l’11 marzo

Dopo tantissima attesa, Jeep ha deciso di riportare finalmente in vita i Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer. I due modelli debutteranno ufficialmente l’11 marzo alle 18:00 (ora italiana), sostenendo che entrambi segneranno la rinascita di un’icona americana pur essendo dei SUV moderni.

Il marchio di Stellantis sta mantenendo i dettagli nascosti ma entrambi sono stati anticipati dal concept presentato lo scorso autunno. Wagoneer e Grand Wagoneer 2022 promettono di sorgere su una ricca eredità di artigianato, patrimonio e raffinatezza americani, proponendo un nuovo livello di comfort, leggendarie capacità 4×4 e servizio clienti al top.

Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer 2022: la presentazione ufficiale avverrà l’11 marzo

A parte la conferma della data di presentazione, Jeep ha dichiarato che i due SUV diventeranno i primi veicoli ad integrare Amazon Fire TV per Auto. Quest’ultima funziona come una tradizionale Fire TV Stick e consente ai passeggeri dei sedili posteriori di guardare video in streaming durante il viaggio.

La casa automobilistica americana ha confermato che lo schermo del passeggero anteriore visto nel concept verrà trasferito al modello di produzione. Inoltre, la visione dello schermo del conducente sarà bloccata da un filtro per la privacy mentre si potranno guardare i contenuti della Fire TV Stick sfruttando il sistema di infotainment Uconnect 5 di ultima generazione quando il veicolo è parcheggiato.

Al momento non sono state rivelate informazioni circa le dimensioni dello schermo ma il marchio statunitense ha rivelato che il contenuto multimediale potrà essere scaricato per essere guardato durante i viaggi in cui non è possibile accedere sempre al Wi-Fi.

Jeep ha confermato che i Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer 2022 avranno un telecomando in dotazione in grado di offrire un facile accesso all’assistente Amazon Alexa, un pulsante per collegare la Fire TV allo Uconnect 5 e altri tasti per controllare altre feature offerte dal veicolo come ad esempio il climatizzatore e la navigazione.

Mentre i dettagli completi sui due SUV verranno rilasciati la prossima settimana, sappiamo che Wagoneer e Grand Wagoneer di nuova generazione si posizioneranno al di sopra della Grand Cherokee e saranno basati sulla stessa piattaforma del Ram 1500. Al momento le motorizzazioni non sono state ancora confermate ma dovrebbero includere un motore V6 da 3.6 litri con potenza di 309 CV e 364 nm di coppia massima e un V8 da 5.7 litri da 400 CV e 556 nm.

Jeep ha anche confermato i piani per una variante ibrida plug-in sotto la denominazione 4xe e una versione con EcoDiesel V6 da 3 litri con potenza di 264 CV e 651 nm. Oltre alla semplice vendita tramite le concessionarie, Stellantis ha promesso agli acquirenti del nuovo Jeep Grand Wagoneer di aspettarsi un servizio cliente premium, dal primo momento del contatto fino all’intero periodo di proprietà.

