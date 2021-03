Opel offre 170 posti di apprendistato in Germania nel 2021

La formazione professionale continua ad avere un’alta priorità in Opel, anche durante la pandemia del coronavirus. “Soprattutto in questi tempi difficili, è importante per noi dare ai giovani un buon inizio di carriera. Questo è il motivo per cui, nonostante la pandemia, quest’anno offriamo ancora circa 170 posti di apprendistato ”, promette il responsabile delle risorse umane di Opel Ralph Wangemann.

Come nel 2020, quest’anno 120 dipendenti junior in 12 professioni e 5 corsi di studio possono iniziare la formazione presso Opel a Rüsselsheim, 34 presso lo stabilimento di Kaiserslautern e 15 presso la sede di Eisenach. Indipendentemente dalla pandemia, la casa automobilistica si attiene all’obiettivo concordato con il comitato aziendale di formare nuovamente più giovani rispetto al 2019 prima della crisi sanitaria.

La pandemia pone anche sfide speciali per la formazione professionale. “Ma gli apprendisti Opel stanno ancora godendo di una formazione eccellente”, sottolinea Wangemann. In relazione al Coronavirus e all’ampio protocollo sanitario di Opel, sono ancora necessari adeguamenti nell’operazione di formazione continua.

Il responsabile della formazione Carsten Brust: “La protezione dei dipendenti è ovviamente in primo piano anche nella formazione professionale. Ecco perché, ad esempio, abbiamo ridotto notevolmente l’occupazione nel laboratorio di formazione a Rüsselsheim. “Nelle professioni commerciali, il lavoro mobile è attualmente la regola, mentre nel settore commerciale, fasi con ampie misure igieniche in azienda si alternano all’apprendimento mobile e fasi di lavoro.

La formazione professionale ha una lunga tradizione in Opel. Il primo tirocinante ha iniziato il suo apprendistato in azienda più di 150 anni fa. Da allora, oltre 25.000 giovani sono stati formati in tutta la Germania.

Le domande per l’anno di apprendistato 2021 sono ancora in fase di accettazione. Una panoramica dettagliata degli apprendistati tecnici e commerciali presso Opel e il collegamento alla candidatura online sono disponibili qui: https://www.opel.de/ueber-opel/karriere/einstieg/schueler/ausbildung.html

Ti potrebbe interessare: Opel: l’app permette di dialogare da remoto con il proprio veicolo elettrico e ibrido plug-in

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI