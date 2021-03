Ferrari Enzo e LaFerrari si sfidano in una drag race | Video

In occasione dei suoi 55 anni, Ferrari ha deciso di presentare la Ferrari Enzo. La supercar venne prodotta dal 2002 al 2004 in soli 400 esemplari. La presentazione al pubblico avvenne in occasione del Salone di Parigi nell’ottobre del 2002 e fu una vettura molto speciale per diverse ragioni, in primis per il nome dedicato al fondatore dell’azienda Enzo Ferrari.

Inoltre, la Enzo fu sviluppata sfruttando l’esperienza maturata in Formula 1 dal marchio modenese. La produzione era inizialmente prevista per 349 unità ma ebbe un così tale successo che, per la prima volta, Ferrari decise di aumentare il numero previsto inizialmente a 399.

Ferrari Enzo: la mitica supercar sfida il suo successore LaFerrari in una gara di accelerazione

Un ulteriore esemplare è stato costruito per essere donato nel 2005 a Giovanni Paolo II che la mise all’asta per poi devolvere in beneficenza l’intera somma ricavata. Quest’ultima fu venduta a Monterey nel 2005 per 6.050.00 dollari.

Sotto il cofano della Ferrari Enzo è stato installato un motore V12 da 6 litri (F140 B) in grado di sviluppare una potenza di 660 CV a 7800 g/min e 657 nm di coppia massima a 5500 g/min, abbinato a un cambio sequenziale a 6 rapporti con comandi al volante. Le prestazioni sono senza dubbio di alto livello, persino per gli standard odierni. Parliamo di uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,65 secondi e una velocità massima superiore ai 350 km/h.

Durante l’evento Supercar Owners Circle tenutosi in Svizzera, lo youtuber Gimbal ha avuto l’occasione di filmare una drag race condotta fra tre vetture del cavallino rampante, fra cui quella tra una Ferrari Enzo e una LaFerrari. Per maggiori informazioni, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI