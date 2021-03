Ferrari SP3JC in azione durante il Festival of Speed 2019 | Video

La Ferrari SP3JC è una delle creazioni più interessanti realizzate dalla divisione Progetti Speciali della casa automobilistica modenese. La vettura è stata commissionata da John Collins, presidente della concessionaria Ferrari Talacrest, e svelata verso la fine del 2018.

La vettura è basata sulla F12tdf e porta con sé un design che richiama le spider con motore V12 degli anni ‘50 e ‘60. Purtroppo il marchio automobilistico di Maranello non ha fornito dati esatti sulle prestazioni della SP3JC ma il V12 presente sotto il cofano dovrebbe essere lo stesso utilizzato sulla F12tdf, quindi un’unità da 6.3 litri in grado di sviluppare una potenza di 780 CV e 705 nm di coppia massima.

Ferrari SP3JC: ripreso un esemplare durante il Goodwood Festival of Speed 2019

Complessivamente, il reparto Progetti Speciali del cavallino rampante ha realizzato due esemplari. Quella presente nel video in fondo all’articolo, pubblicato su YouTube da 19Bozzy92, dispone di una livrea composta da Azzurro Met, Giallo Modena e Bianco Italia. Inoltre, questo esemplare è dotato della guida a destra. La seconda, commissionata sempre da John Collins, è rifinita in grigio satinato con livrea rossa e bianca e dispone della guida a sinistra.

Il filmato in questione è stato catturato dalla youtuber in occasione del Goodwood Festival of Speed 2019 (Inghilterra). Il nome Ferrari SP3JC è composto da Special Project (SP), il numero 3 (perché segue le due Monza) e JC che sta per John Collins. La convertibile è dotata di un tetto rigido che trova spazio fra le due gobbe con roll-bar.

Come detto qualche riga fa, le capacità prestazionali non sono state condivise dallo storico marchio modenese ma sappiamo che la F12tdf impiega 2,9 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di circa 340 km/h. Da notare il cofano motore che mostra parte del 12 cilindri.

