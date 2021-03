Ferrari 488: alcuni esemplari usati costano meno delle 458

Ferrari ha deciso di passare ai motori turbo sulle sue auto sportive nel 2015 e da allora si sono accesi diversi dibattiti sul fatto che fosse una mossa buona o sbagliata. Su YouTube è possibile trovare diverse recensioni di esperti del settore automobilistico in cui hanno espresso un proprio parere su questo argomento ma ciò che conta realmente sono le vendite e quindi il parere dei consumatori.

Dando un’occhiata ai prezzi sia della Ferrari 458 che della Ferrari 488 usate, possiamo vedere che il motore aspirato è ancora molto apprezzato dalle persone. Dando un’occhiata ai prezzi della 458, ovviamente l’Italia è molto più conveniente di una 488 GTB in quanto ha 4/5 anni in più. Ad esempio, è possibile acquistare un esemplare del 2011 della 458 per meno di 155.000 dollari (130.372 euro) negli Stati Uniti o 120.000 sterline (139.391 euro) nel Regno Unito.

Ferrari 488: alcuni esemplari usati della supercar turbo costano meno delle 458 con motore aspirato

Al contrario, una Ferrari 488 del 2016 può arrivare a costare 218.000 dollari (183.363 euro) negli USA e 140.000 sterline (162.623 euro) in UK. Guardando i prezzi delle 458 costruite più vicine al cambio di modello, c’è una situazione molto diversa.

Vi aspettereste che l’auto più nuova e più potente costi di più ma alcune concessionarie Ferrari ufficiali, che vendono esemplari usati di entrambe le supercar del cavallino rampante, li propongono a prezzi molto simili e alcune volte la 458 più vecchia e lenta costa addirittura di più.

Ad esempio, un famoso showroom Ferrari del Regno Unito propone una 458 del 2013 con 16.093 km percorsi ad un prezzo di 144.800 sterline (168.198 euro). Nella stessa concessionaria c’è una Ferrari 488 del 2016 con soli 11.748 km percorsi in vendita a 152.000 sterline (176.562 euro).

Altri tre showroom presenti in UK stanno proponendo la 488 per meno di 150.000 sterline (174.238 euro) mentre uno di questi chiede 159.990 sterline (185.805 euro) per una 458 immatricolata nel 2014 che ha percorso 10.274 km.

Negli Stati Uniti, le Ferrari 458 Italia in vendita superano circa 210.000 dollari (176.625 euro) mentre le 488 più economiche partono da poco meno di 220.000 dollari (185.036 euro). Bisogna sottolineare, però, che il prezzo di un’auto varia in base agli optional presenti a bordo e soprattutto al colore della carrozzeria.

Parlando della Ferrari 458 Speciale, la variante più prestante, leggera e veloce della gamma, viene proposta negli Stati Uniti a prezzi fino a 380.000 dollari (319.608 euro) per la coupé e fino a 690.000 dollari (580.341 euro) per la versione Aperta.

La differenza più importante fra la 458 e la 488 è senza dubbio il motore nascosto sotto il cofano. Ferrari ha deciso di sostituire il vecchio V8 aspirato F136 da 4.5 litri con il nuovo V8 biturbo F154 da 3.9 litri che aveva utilizzato l’anno precedente nella California T. Questo nuovo propulsore ha portato con sé un enorme incremento di potenza, passando da 570 CV della 458 a 670 CV della Ferrari 488 GTB. Anche la coppia è aumentata da 540 nm a 760 nm.

