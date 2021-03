La nuova DS 7 Crossback E-Tense 4×4 è uno dei pilastri della strategia di DS Automobiles che riguarda la transizione verso la tecnologia elettrificata. A bordo del SUV ibrido plug-in sono presenti una serie di tecnologie che assicurano una guida dinamica e sicura, anche in fuoristrada.

Tuttavia, si tratta di un veicolo da utilizzare anche in città grazie alla mobilità a zero emissioni che permette di sfruttare il motore elettrico e la batteria per muoversi. L’elegante design adottato su questo SUV 4×4 riesce a nascondere alcune innovazioni che non sono subito percepibili e crea un ruolo molto importante in quanto è stato uno dei primi veicoli della nuova era di DS Automobiles come brand indipendente all’interno di PSA (e ora di Stellantis).

DS 7 Crossback E-Tense 4×4: il SUV ibrido plug-in con trazione integrale e motore elettrico

La modalità full electric permette alla DS 7 Crossback E-Tense 4×4 percorre fino a 58 km mentre la velocità massima è di 135 km/h. Grazie alla presenza di un motore benzina da 200 CV e due propulsori elettrici, il modello riesce anche ad assicurare un’ottima motricità grazie alla trazione integrale.

La modalità Brake consente di recuperare energia in fase di frenata durante la guida, fornendo un contributo pari al 25% sull’energia complessiva. Questa funzione consente alla vettura di decelerare, una volta lasciato il pedale dell’acceleratore, per 1,2 m/s2 e trasforma l’energia cinetica in carica per l’accumulatore.

Inoltre, la modalità 100% elettrica consente di godere appieno dei vantaggi della trazione elettrica come ad esempio la silenziosità garantita dai due motori elettrici. La batteria può essere caricata in sole 2 ore utilizzando una wallbox da 32A.

Infine, la DS 7 Crossback E-Tense 4×4 impiega soltanto 1,3 litri di benzina per percorrere 100 km nel ciclo WLTP, quindi si rivela un’ottima compagna di viaggio, anche grazie alla potenza complessiva pari a 300 CV e alla velocità massima di 240 km/h.

