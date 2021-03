Opel: bonus di 500 euro per i dipendenti di Figueruelas

I lavoratori dello stabilimento Opel Spagna di Figueruelas, del gruppo Stellantis – nato dalla fusione di PSA e Fiat Chrysler (FCA) -, riceveranno uno speciale bonus di 500 euro a riconoscimento dell’impegno profuso e dei risultati ottenuti dall’azienda nel 2020, anno segnato dall’espansione della pandemia di coronavirus.

La direzione dello stabilimento di Saragozza ieri ha comunicato ai sindacati e poi ai dipendenti che dopo la presentazione il giorno precedente dei conti finanziari delle entità che fanno parte di Stellantis, la direzione di Opel / Vauxhall ha comunicato il pagamento di un bonus discrezionale “in riconoscimento dello sforzo, dei risultati e dell’impegno della forza lavoro nell’ultimo anno, in un ambiente di lavoro molto complicato a causa della pandemia.”

Insomma una bella notizia per i dipendenti dello stabilimento che nonostante i problemi causati dal coronavirus hanno garantito livello di produzione abbastanza elevati nel corso dello scorso anno.

La direzione ha indicato che tutti i dipendenti che hanno lavorato almeno tre mesi del 2020 e che sono registrati alla data di erogazione avranno diritto alla riscossione di questa retribuzione extra. Le regole per la riscossione, ha sottolineato, saranno le stesse dell’anno scorso, quando fu approvato il pagamento di un’analoga cauzione. Quindi l’ammontare economico dell’obbligazione è stato di 600 euro ed è avvenuto dopo che Opel ha ottenuto nel 2019 come filiale di PSA un utile di 3.200 milioni di euro, cifra che ha superato di gran lunga i 1.100 milioni del 2018 e gli 859 milioni del 2017, il primo il nero dopo 20 anni di perdite.

L’aggiudicazione del nuovo bonus per il lavoro svolto in un anno di Covid-19 è stato ben accolto dal personale della fabbrica Opel (Stellantis) a Figueruelas, con più di 5.000 dipendenti, secondo Rubén Alonso, presidente del consiglio di fabbrica. ” Tale supporto è sempre ben accetto, soprattutto in questi tempi”, ha detto.

