Opel Grandland X aumenta di prezzo in Francia per carenza di componenti

Opel ha deciso di apportare alcuni piccoli aggiornamenti alla gamma francese dell’Opel Grandland X per la seconda volta in soli quattro mesi. Queste modifiche sono in parte dovute a vincoli di fornitura di componenti necessari per la produzione. Il catalogo degli optional disponibili è stato leggermente ridotto con la conseguenza di un aumento dei prezzi.

Su tutti gli allestimenti, ad eccezione del top di gamma Ultimate, i prezzi del Grandland X sono aumentati di 200 euro per le varianti a benzina a 400 euro per i diesel e ibridi. Nella versione Ultimate, questi aumenti sono rispettivamente di 350 e 550 euro. Il prezzo del modello di accesso alla gamma del SUV passa quindi a 28.700 euro per la versione Edition con motore turbo da 1.2 litri con potenza di 130 CV.

Opel Grandland X: la gamma proposta in Francia riceve un aumento di prezzo

Come molti altri produttori di auto, anche Opel sta affrontando una carenza di chip elettronici. Per questo motivo non è più disponibile l’optional Opel Connect che permette di effettuare chiamate in case di guasto e di emergenza e di gestire in remoto alcuni parametri dell’abitacolo sfruttando l’applicazione da installare sullo smartphone. Questo dispositivo però è integrato nel sistema di infotainment Nav 5.0 IntelliLink per veicoli che ne sono dotati.

Allo stesso modo, la versione Ultimate dell’Opel Grandland X non dispone più del suo rivestimento standard in alcantara ma ora propone della pelle nera. Questo tessuto potrebbe essere riproposto sui modelli prodotti a partire da giugno, quando inizierà la produzione dell’ultimo restyling del veicolo che vi ricordiamo perderà la lettera X e quindi si chiamerà Opel Grandland.

