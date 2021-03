Una rara Ferrari 612 Scaglietti venduta a meno di 100.000 dollari

Giunta sul mercato nel 2004 come successore della 456, la Ferrari 612 Scaglietti è arrivata sotto forma di una shooting brake anziché granturismo. Anche se non è la Ferrari più iconica di sempre, è sicuramente una delle vetture più eleganti prodotte dalla casa automobilistica di Maranello.

Nonostante le prestazioni impressionanti e il design di classe, la 612 Scaglietti è stata messa in secondo piano con l’arrivo della 599 e della F430 a motore centrale. Sul mercato dell’usato è possibile trovare diversi esemplari che possono essere acquistati a prezzi particolarmente bassi per un veicolo del cavallino rampante.

Ferrari 612 Scaglietti: un esemplare blu in ottime condizioni è stato venduto a meno di 100.000 dollari

Un esempio è questa unità del 2007 venduta all’asta da Bring A Trailer per 90.000 dollari (75.400 euro). Questa 612 Scaglietti dipinta di blu ha percorso soli 20.921 km e ciò suggerisce che abbiamo di fronte una vettura in condizioni eccellenti. Questo viene confermato anche dalle foto fornite dalla nota casa d’aste online.

Originariamente consegnata a Long Island (New York), la supercar è stata acquistata dal precedente proprietario nel 2012 e da allora è stata guidata per soli 16 km. La carrozzeria dipinta in Tour de France Blue si presenta in ottimo stato, così come il rivestimento in pelle marrone chiaro presente all’interno.

A proposito di colori, questa è una combinazione rara poiché la maggior parte delle Ferrari 612 Scaglietti erano solitamente vendute in nero, argento o rosso. Nel 2015 sono state sostituite le cinghie di distribuzione mentre all’inizio del 2019 sono stati cambiati i fluidi e i filtri dell’aria.

A bordo della supercar troviamo pedali in alluminio, sedili anteriori riscaldati in stile Daytona (optional), impianto audio Bose con lettore CD e placchetta 60th Anniversary presente sul cruscotto. Le prestazioni sono affidate a un motore V12 da 5.7 litri capace di sviluppare una potenza di 540 CV e 590 nm di coppia massima.

Questa Ferrari 612 Scaglietti è dotata di una trasmissione sequenziale F1 a 6 rapporti che gli permette di raggiungere una velocità massima di 320 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi.

