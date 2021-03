Veicoli elettrici: quasi 30.000 esemplari venduti in più nel 2020 nel Regno Unito

Le vendite di veicoli elettrici sono aumentate di quasi 30.000 unità nel Regno Unito nel 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A fine anno, circa 86.130 EV erano in possesso di privati mentre 86.387 in mano delle aziende. Parliamo di un aumento del 150% rispetto al 2019 e ciò è una chiara indicazione della crescente popolarità dei veicoli elettrici tra aziende e privati.

Il rapporto pubblicato nelle scorse ore da RAC rivela le aree del Regno Unito in cui si sono registrati i tassi di vendita più alti e lenti durante il periodo di 12 mesi. Cinque distretti di Londra (Barking e Dagenham, Waltham Forest, Newham e Sutton e Hackney) hanno registrato un tasso di crescita superiore all’86%.

Veicoli elettrici: le vendite sono aumentate del 150% nel 2020 rispetto al 2019

La città di Bolsover nel Derbyshire ha registrato un aumento del 100%. Al contrario, soltanto otto nuovi EV sono stati venduti ad Armagh nell’Irlanda del Nord durante il 2020. Le Isole Scilly sono state l’unica regione a registrare un calo dei veicoli elettrici privati, da 28 a 25 esemplari.

Rod Dennis, rappresentante di RAC, ha detto: “La crescita dei veicoli elettrici è estremamente promettente. La strada da percorrere è lunga, anche perché solo la metà di questi veicoli è in mano a privati, rispetto a nove su dieci di tutte le auto, ma è chiaro che i numeri vanno solo in un senso. Il più grande aumento annuale del numero di veicoli è tra quelli autorizzati dalle aziende, il che suggerisce che i chiari vantaggi fiscali concessi agli automobilisti aziendali stanno iniziando ad alimentare la domanda. È fondamentale che questo continui, poiché in molti casi i nuovi veicoli aziendali di oggi saranno quelli che appariranno sul mercato dei consumatori di seconda mano tra tre o più anni“.

Lo stesso studio ha dimostrato che il sud e l’est dell’Inghilterra attualmente dominano le classifiche delle immatricolazioni private di veicoli elettrici. Secondo la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), ci sono circa 213.000 veicoli elettrici a batteria immatricolati nel Regno Unito, un numero che è quasi raddoppiato solo nell’ultimo anno.

