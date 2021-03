“Non saremo un dinosauro”, afferma il CEO di Stellantis

Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, non vuole che la nuova azienda sia vista come un “dinosauro” nel settore automobilistico. Nella sua prima conferenza con gli analisti, tenutasi mercoledì, il dirigente ha ripetutamente ribadito le parole “innovazione” e “interruzione” come parte della strategia a lungo termine dell’azienda. Secondo Fortune, l’investimento miliardario nelle batterie per introdurre nuovi modelli elettrici negli showroom del 2022 e del 2023 è stato menzionato in precedenza.

Inoltre Tavares ha ribadito che la società sta investendo in Archer Aviation, una società focalizzata sulla produzione di veicoli aerei elettrici come un modo per “alleviare” il traffico nei prossimi anni. Secondo Tavares, la società dovrebbe anche mantenere le operazioni in Cina per i prossimi anni. Senza fornire dettagli sulla strategia locale, ha affermato che è necessario evitare la “mercificazione” per guadagnare spazio in uno dei più grandi mercati di consumo del mondo.

Nel trimestre, la società ha registrato un margine operativo rettificato del 7,1% per Peugeot 3,4 miliardi di euro e un margine del 4,3% e un utile netto rettificato di 1,9 miliardi di euro per Fiat Chrysler.

Le dichiarazioni di Tavares e la “posizione difensiva” hanno un senso. Mentre Fiat e Peugeot sono viste come aziende tradizionali del settore, concorrenti come Tesla – basati interamente sulla tecnologia – stanno guadagnando sempre più spazio. Questo mercoledì, la banca UBS ha più che raddoppiato il prezzo obiettivo del titolo, da 325 a 730 dollari. Il movimento consolida la traiettoria di apprezzamento che la società deve affrontare: nel 2020, il prezzo delle azioni è aumentato del 360% lo scorso anno.

