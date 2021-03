Stellantis nomina Maurizio Zuares numero uno in Spagna e Portogallo

Il gruppo Stellantis, risultato della fusione di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e Peugeot (PSA), ha nominato Maurizio Zuares come ‘country manager’ per Spagna e Portogallo, come riportato martedì in un comunicato. In questo modo, Zuares riporterà direttamente al CEO di Stellantis per l’Europa, Maxime Picat.

Il nuovo responsabile del gruppo automobilistico per la regione Iberia ha una laurea in Economia e Gestione e un master in Economia, Finanza e Amministrazione presso l’Università degli Studi di Ancona, in Italia, e presso l’Istituto Istao.

Zuares è entrato a far parte della divisione automobilistica del Gruppo Fiat nel 1999 e ben presto ha assunto posizioni di responsabilità nei dipartimenti vendite e marketing. Stellantis ha evidenziato il suo “profilo internazionale”, per il quale gli sono stati assegnati incarichi in diversi mercati, come presidente di Fiat Auto in Giappone, direttore delle vendite internazionali o amministratore delegato per la Spagna. Ha anche esperienza nel mercato francese o nella regione del Medio Oriente. Questa è solo l’ultima nomina di Stellantis che nelle ultime ore è stata particolarmente attiva sotto questo punto di vista.

