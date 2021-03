Una speciale Dodge Viper GTS Launch Edition del 2013 è stata venduta per 140.000 dollari

Purtroppo Dodge non produce più la Dodge Viper da diversi mesi, quindi bisogna per forza affidarsi al mercato dell’usato per entrare in possesso di un esemplare.

Nel 2012, la casa automobilistica americana ha lanciato sul mercato la speciale Dodge Viper GTS Launch Edition che doveva essere un omaggio ai modelli degli anni precedenti ed è un modo per i clienti più esigenti di mettersi alla guida di una versione speciale della famosa sportiva americana.

Dodge Viper GTS Launch Edition: uno dei soli 150 esemplari prodotti è stato battuto all’asta

Sono stati realizzati soltanto 150 esemplari, ciascuno equipaggiato con un motore V12 da 8.4 litri disposto in posizione centrale e capace di sviluppare una potenza di 649 CV e 812 nm di coppia massima. Accanto al 10 cilindri è stato installato un cambio manuale a 6 velocità e un differenziale con slittamento limitato.

La GTS Launch Edition è stata dotata di diverse caratteristiche molto interessanti come ad esempio la colorazione GTS Blue per la carrozzeria con doppie strisce da corsa in Bright White, una placchetta con seriale nell’abitacolo e speciali cerchi in alluminio lucido a cinque razze.

L’esemplare venduto all’asta da Bring A Trailer è il numero 101 dei 150 realizzati. Questa speciale Viper GTS Launch Edition del 2013 è dotata di tutte le caratteristiche con cui è arrivata sul mercato all’inizio, dai pannelli della carrozzeria in fibra di carbonio al rivestimento in pelle nera presente nell’abitacolo. Quest’unità viene fornita con un set aggiuntivo di pneumatici Pirelli.

Un’altra cosa molto interessante è che negli ultimi anni l’auto ha percorso appena 8000 km, quindi è stata guidata pochissimo. Quando è arrivata sul mercato, la Dodge Viper GTS Launch Edition veniva proposta ad un prezzo di circa 150.000 dollari (124.180 euro) mentre questo esemplare è stato venduto per 140.000 dollari (115.901 euro).

