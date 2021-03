DS Automobiles presenta una collezione di abbigliamento che assorbe CO2

DS Automobiles ha creato la cosiddetta “capsule fashion collection” ecosostenibile che assorbe attivamente la CO2. Questa collezione di abbigliamento fa parte della filosofia Future Craft del marchio francese e combina il savoir-faire del lusso francese con materiali innovativi e sostenibili.

Assorbendo anidride carbonica dall’atmosfera, la linea di abbigliamento sottolinea anche l’impegno di DS Automobiles per il lusso eco-consapevole che è al centro della sua gamma elettrificata E-Tense. La collezione si basa sull’affiliazione del marchio di Stellantis con la settimana della moda di Parigi e viene presentata in anteprima alla vigilia delle sfilate femminili (1-9 marzo 2021).

DS Automobiles: il marchio crea una collezione di abbigliamento che assorbe CO2

La produzione è stata creata collaborazione con il marchio emergente di alta moda EGONlab e lo studio di ricerca di design Post Carbon Lab con sede a Londra. Il rivestimento fotosintetico creato da Post Carbon Lab è costituito da uno strato di alghe vive sul tessuto dei capi che assorbe CO2 ed emette ossigeno, trasformando il carbonio in glucosio. Durante il processo di tintura e rivestimento nel corso di 10 settimane, la capsule collection assorbe 1452 grammi di anidride carbonica.

Béatrice Foucher, CEO di DS Automobiles, ha detto: “Siamo estremamente entusiasti di rivelare la nostra prima capsule collection di moda eco-consapevole in tempo per le sfilate A/I femminili della settimana della moda di Parigi. Lo stile premium e l’innovazione sono in prima linea nel marchio DS e qualcosa che riteniamo debba andare di pari passo mentre lavoriamo verso un futuro più sostenibile, offrendo soluzioni di mobilità innovative. DS Automobiles si impegna a fornire ai clienti veicoli premium che siano più favorevoli al pianeta attraverso la nostra gamma elettrificata E-Tense, con l’ambizione di avere una gamma ibrida plug-in e completamente elettrificata entro il 2025. La nostra collezione di moda è solo un esempio del nostro approccio innovativo all’utilizzo di diverse tecniche e materiali nelle nostre auto che incarna lo spirito di Avant Garde“.

Florentin Glemarec e Kévin Nompeix, CEO e direttori artistici di EGONlab, invece hanno dichiarato: “Siamo lieti di aver collaborato con DS Automobiles e Post Carbon Lab per creare questa collezione davvero unica. La collezione è composto da due t-shirt, un bomber e un trench – marchi di fabbrica dell’etichetta EGONlab – ognuna caratterizzata da un potente slogan. Ci siamo ispirati alla città di Parigi e al forte spirito dei suoi abitanti ed eravamo entusiasti di lavorare con nuovi materiali e tecniche. Il bomber (Green Bomber) e il trench (Power Sustainable Dreams) sono parzialmente rivestiti con il rivestimento fotosintetico, mentre le magliette (Lead the Charge) sono state completamente trattate con il rivestimento. Adoriamo il modo in cui ogni pezzo è riuscito e quanto sia accessibile per le persone che cercano di ridurre la loro impronta di carbonio“.

Dian-Jen Lin e Hannes Hulstaert, cofondatori di Post Carbon Lab, hanno commentato: “Lavorare a fianco di DS Automobiles ed EGONlab è stato un ottimo modo per testare la nostra nuova tecnologia e fondere i due mondi della moda, dell’innovazione e della vita verde insieme, qualcosa che ci sforziamo di fornire al pubblico metropolitano. È chiaro che come singoli marchi condividiamo tutti la passione per l’utilizzo di tecnologie avanzate e il lavoro per un futuro sostenibile. Abbiamo collaborato con EGONlab per trattare i materiali utilizzando i nostri processi microbiologici. Si tratta di un rivestimento di alghe vivente, costituito da strati di microrganismi fotosintetici che possono trasformare l’anidride carbonica in ossigeno: il processo di rivestimento nel suo complesso ha richiesto tra le sette e le 10 settimane“.

All’interno di un cortometraggio, distribuito da DS Automobiles, i capi vengono modellati a Parigi tra le ultime auto della gamma del brand francese. Esso offre già una variante elettrificata tramite la gamma E-Tense. A questi veicoli si aggiungeranno quest’anno le nuove DS 9 e DS 4, disponibili in versione ibrida plug-in. Infine, il marchio di Stellantis prevede di offrire entro il 2025 una line-up di auto composta esclusivamente da veicoli 100% elettrici e plug-in hybrid.

