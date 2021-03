DS 3 Crossback propone dotazioni di sicurezza di riferimento nel segmento

Quando si guarda un veicolo di DS Automobiles, diventa fin troppo facile soffermarsi sullo stile della carrozzeria esterna e lasciarsi catturare da un abitacolo che asseconda le preferenze individuali nel creare uno spazio dalla forte personalità. Uno dei punti di forza della gamma della casa automobilistica francese è proprio il lato estetico, da sempre sviluppato con attenzione per design e qualità.

Ad esempio, la DS 3 Crossback vanta esternamente il sistema DS Matrix LED Vision che caratterizza i gruppi ottici. All’accensione della vettura, una sottile luce porpora conferisce un accattivante effetto per la firma luminosa che subito distingue il modello da ogni altra vettura. Questo sistema fornisce illuminazione ottimale nelle differenti condizioni di guida, senza infastidire gli altri veicoli.

DS 3 Crossback: uno dei SUV compatti più sicuri del suo segmento

I numerosi sistemi proposti dal veicolo hanno il compito di rendere ogni momento a bordo del SUV improntato alla sicurezza, per la vettura e e i passeggeri. Il radar associato all’Active Safety Brake ha il compito di intercettare auto, moto, pedoni e ciclisti, sia di giorno che di notte. Questo sistema funziona da 5 a 140 km/h di velocità, mostrandosi versatile sia nell’uso cittadino che in autostrada.

In quest’ultimo caso si dimostra l’efficacia del sistema DS Drive Assist che unisce al radar specifici captatori per eseguire automaticamente la traiettoria scelta dal guidatore. Valido fino a 180 km/h, il sistema si affida alla DS Lane Positioning Assist per mantenere la vettura all’interno della carreggiata, regolando fluidamente la velocità mentre viene osservata la distanza di sicurezza dai veicoli che precedono.

Grazie alla funzionalità Stop & Go, il sistema interviene eventualmente per arrestare completamente la DS 3 Crossback e per farla ripartire successivamente. Con questo modello diventa facile anche gestire piccole manovre come la partenza in salita che il sistema Hill Assist ha compito di risolvere in maniera autonoma.

L’elenco delle funzioni di assistenza alla guida prosegue con la telecamera presente sul retro che è associata a sensori di parcheggio per togliere ogni dubbio sulla presenza di ostacoli durante le manovre. Il display head-up si presenta come un piccolo visore ad altezza di parabrezza in grado di fornire le informazioni essenziali ai fini della guida e della navigazione.

Il sistema DS Connect Nav si avvantaggia delle informazioni relative al traffico fornite in tempo reale per un immediato ricalcolo di percorsi alternativi. In caso di fondo stradale insidioso, la nuova DS 3 Crossback propone il sistema Advanced Traction Control il quale interviene sulla motricità, aiutando la vettura a disimpegnarsi in presenza di neve, fango o sabbia.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI