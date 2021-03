Dodge Challenger SRT Demon sfida una Lamborghini Aventador SVJ in una drag race

La Dodge Challenger SRT Demon e la Lamborghini Aventador SVJ sono senza dubbio due delle auto più interessanti da guardare mentre si scontrano in una drag race. Dal modo in cui sviluppano e trasmettono potenza fino ai motori e ai prezzi molto diversi, la muscle car americana e la supercar italiana sono piuttosto diverse l’una dall’altra.

Tuttavia, abbiamo di fronte due veicoli in edizione limitata che erano le top della gamma quando sono uscite. Almeno sulla carta, la vettura di Sant’Agata bolognese riesce ad essere meno performante rispetto alla coupé di Mopar nel quarto di miglio poiché la prima riesce a completare i 400 metri circa in 10,3 secondi mentre la seconda in 9,65 secondi.

Dodge Challenger SRT Demon: la muscle car gareggia contro una Aventador SVJ

L’Aventador SVJ è una di quelle supercar che si acquistano per l’ottima esperienza di guida assicurata ed è una delle più spettacolari che il segmento ha da offrire grazie a un motore V12 in grado di sviluppare 770 CV di potenza, oltre a un sound indimenticabile.

La presenza della trazione integrale sulla Lamborghini potrebbe essere un vantaggio in una gara di accelerazione ma non sembra così e ciò viene dimostrato dal video presente in fondo all’articolo. Forse gli pneumatici montati sulla Aventador SVJ non erano nelle migliori condizioni oppure la pista non è stata preparata a dovere.

Forse nel quarto di miglio contro la Dodge Challenger SRT Demon non è andata come previsto in quanto le ruote della supercar a motore centrale hanno slittato all’inizio. Anche se nella clip non vengono menzionate modifiche all’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri della muscle car, che produce fino a 852 CV utilizzando un carburante da gara, possiamo vedere che dispone di cerchi e pneumatici personalizzati.

Per scoprire maggiori informazioni sulla drag race, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

