Dana acquisisce Pi Innovo LLC per migliorare alcuni aspetti legati ai veicoli elettrici

Dana ha annunciato nelle scorse ore di aver acquisito Pi Innovo LLC, leader delle soluzioni software integrate e unità di controllo elettroniche per supportare i mercati dei veicoli leggeri, commerciali e fuoristrada. Precedentemente, Dana possedeva una quota di partecipazione di minoranza.

Con sede vicino a Detroit (Michigan), l’acquisizione di Pi Innovo consente a Dana di aumentare le proprie capacità di elettrodinamica interna e il portfolio di prodotti di elettrificazione, aggiungendo un’ampia libreria di software per veicoli elettrici “chiavi in mano”, controller di livello per veicolo e controller ausiliari.

Dana: il noto produttore acquisisce Pi Innovo LLC

James Kamsickas, presidente e CEO di Dana, ha detto: “Il team di Pi Innovo, pieno di talento ed esperto, ha fornito soluzioni di controllo e software modulari eccezionali per i produttori di apparecchiature originali da oltre 25 anni. L’integrazione di Pi Innovo con le principali funzionalità del software di propulsione elettronica di Dana migliorerà ulteriormente la nostra capacità di fornire valore ai nostri clienti mentre continuano ad accelerare lo sviluppo del loro portfolio di veicoli elettrici“.

L’esperienza nel software di controlli di Pi Innovo si basa sulle solide capacità di Dana nella progettazione, ingegnerizzazione e fornitura di integrazione completa del veicolo per i sistemi di propulsione elettrica, posizionando ulteriormente l’azienda come leader nell’elettrificazione dei veicoli.

