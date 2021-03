Peugeot 208: British School of Motoring aggiunge alcuni esemplari alla sua flotta

Peugeot continua il suo rapporto con British School of Motoring (BSM) fornendo oltre 200 esemplari di Peugeot 208 alla flotta della nota scuola guida britannica. All’inizio della partnership nel 2015, la gamma della casa automobilistica francese è diventata una delle preferite tra studenti ed istruttori di guida. Inoltre, BSM prevede di aggiungere altre 208 il prossimo anno.

Nello specifico, British School of Motoring ha scelto oltre 200 unità della vettura in versione Allure Premium. Dal 2015, il marchio di Stellantis ha fornito circa 4000 auto a BSM, con istruttori di guida che continuano ad elogiare le auto Peugeot come tra le più popolari in cui poter insegnare. Fondata nel 1910, BSM prevede di ampliare ulteriormente la sua flotta di auto con più di 750 Peugeot da ordinare nel corso del 2022, che include ulteriori 208 e 308.

Peugeot 208: oltre 200 esemplari sono stati consegnati a British School of Motoring

Robert Cowell, direttore generale ad interim di BSM, ha dichiarato: “Aggiorniamo frequentemente la nostra flotta per offrire la scelta migliore per gli istruttori e siamo lieti di aggiungere l’ultima versione della Peugeot 208. I nuovi modelli sono stati molto apprezzati dagli istruttori ed è una moderna e comoda auto in cui gli studenti possono imparare“.

Con prezzi a partire da 19.975 sterline (23.109 euro), la Peugeot 208 Allure Premium viene fornita con tre tipi di motori a benzina: PureTech 100 da 1.2 litri con cambio manuale a 6 marce, PureTech 100 da 1.2 litri con cambio automatico a 8 rapporti e PureTech 130 da 1.2 litri con cambio automatico a 8 marce.

In aggiunta, l’allestimento Allure Premium propone una variante con motore diesel BlueHDi 100 da 1.5 litri, oltre a quella 100% elettrica. In dotazione, la vettura offre cerchi in lega Soho da 16”, montante D in nero lucido, sedili effetto pelle Cosy con doppia cucitura e gruppi ottici posteriori Full LED 3D. La versione Allure Premium aggiunge il sistema di infotainment i-Cockpit 3D e il Visio Park 1.

Julie David, amministratore delegato di Peugeot UK, ha detto: “Siamo assolutamente lieti di continuare la nostra collaborazione con BSM ed essere in grado di fornire alla loro flotta alcune delle ultime offerte della nostra gamma. BSM ha svolto un ruolo determinante nel secolo scorso nel portare gli inglesi sulle nostre strade e siamo entusiasti dell’accoglienza positiva che i nostri modelli hanno ricevuto dai clienti e dagli istruttori BSM“.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI