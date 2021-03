António Félix da Costa e DS Automobiles conquistano il primo podio

Per la seconda gara in Arabia Saudita, i rappresentanti di DS Automobiles nel campionato mondiale ABB FIA Formula E hanno riguadagnato il livello di prestazioni attese da loro e dal team DS Techeetah. Per l’ultimo E-Prix della DS E-Tense FE20, prima dell’introduzione della nuova monoposto a Roma, Jean-Éric Vergne si è battuto in prima linea prima di subire una penalità che lo ha portato al 12º posto.

António Félix da Costa è riuscito comunque a conquistare il podio, piazzandosi in terza posizione. Dopo una prima gara piuttosto frustrante, questo risultato è una bella rivincita per i campioni in carica e permette loro di intraprendere la corsa per le due corone mondiali. Il secondo E-Prix di Diriyah ha offerto uno scenario molto diverso rispetto al giorno prima.

DS Automobiles: il team di Formula E conquista il primo podio della stagione 2021

La DS E-Tense FE20 ha confermato di aver riacquistato il proprio livello di prestazioni in qualifica con la settima e la nona posizione di Jean-Éric Vergne e António Félix da Costa. Nella seconda gara notturna nella storia del campionato di monoposto 100% elettrica, I due piloti di DS Automobiles hanno subito guadagnato posizioni.

L’uso perfetto del suo primo Attack Mode ha permesso a JEV di conquistare il terzo posto provvisorio, appena davanti al compagno di squadra. Il francese e il portoghese si sono impegnati in un ottimo duello prima che un doppio incidente alle spalle del gruppo spingesse la direzione della gara a porre fine alla prova prima del suo termine.

Non avendo ancora utilizzato il suo secondo Attack Mode al momento della neutralizzazione, Jean-Eric ha subito una penalità di 24 secondi dopo il traguardo per non aver adempiuto a tale obbligo. Per questo, il pilota francese è passato al 12º posto ed è stato António Félix da Costa a recuperare i punti per il terzo posto.

Ecco le dichiarazioni rilasciate dal team

Xavier Mestelan Pinon, direttore di DS Performance, ha detto: “I nostri piloti ancora una volta hanno animato la gara. Di questa gara trattengo soprattutto che siamo ancora competitivi e che abbiamo tutto ciò che serve per difendere le nostre corone. Dopo la gara di ieri, la squadra ha reagito bene e questo è un ottimo segnale per il futuro. Sapere come riprendersi è essenziale per mirare al successo! Dovremo sfruttare questo slancio a Roma, dove l’arrivo della nostra nuova vettura dovrebbe essere un grande vantaggio”.

Tornato al quinto posto nel campionato piloti grazie a questo podio, da Costa si è detto molto soddisfatto. “Abbiamo avuto una buona prestazione nel complesso ed è un buon risultato per la squadra. Abbiamo dimostrato di avere ancora la nostra velocità massima e ne sono felice. La gara è stata molto divertente, con dei bei sorpassi e una bella rimonta. Era la nostra ultima apparizione con questa vettura poiché la nuova monoposto è pronta e farà il suo debutto nella prossima gara. Non vedo l’ora di portarla in pista!”, ha affermato il pilota di Formula E.

Jean-Eric Vergne ha invece commentato: “Tutto sembrava essere andato bene oggi…. Quando si verifica un grosso incidente, come con Alex (Lynn, ndr) oggi, l’unica cosa che conta davvero è sapere che è illeso. Sfortunatamente, neutralizzare e poi fermare la gara mi ha impedito di attivare il mio secondo ‘Attack Mode’. Poiché è obbligatorio, ho ricevuto una penalità dopo la gara. Sarebbe stato davvero bello conquistare questo podio per il primo appuntamento della stagione, ma abbiamo visto in passato che non devi vincere la prima gara per vincere il campionato. Questa sera è stata una gara vivace per l’ultima apparizione della DS E-Tense FE20 e manterrò vivi questi ricordi per tornare completamente ricaricato e motivato a Roma”.

Mark Preston, team principal di DS Techeetah, ha dichiarato: “Che gara! I nostri piloti a volte ci danno picchi di stress, ma questo è il rischio quando due campioni di questo calibro combattono per un nuovo titolo. Quando sarà passata l’adrenalina, Saranno di nuovo buoni amici e ci concentreremo tutti sulla prossima gara. Questa è stata l’ultima apparizione della DS E-Tense FE20 e, dato il servizio reso nella stagione 6 e questo fine settimana, ha meritato di ritirarsi con questa ottima prestazione complessiva”.

