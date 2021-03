Heritage Parts rende disponibili i paraurti per l’Alfa Romeo 147 GTA

Nella gestione di vetture di gran valore, magari in là con gli anni, ci si ritrova a fare i conti con la mancanza di ricambi in fase di riparazione. Potrebbe essere anche questo il caso della splendida Alfa Romeo 147 GTA che è protagonista di una importante attenzione riservatagli dal programma Heritage Parts di FCA Heritage e nato dalla collaborazione con Mopar.

L’interesse degli stessi costruttori per i propri prodotti più esclusivi, magari dall’ampio valore storico, è un dato importante che non può che far piacere ai collezionisti: vengono infatti rimessi in vendita alcuni pezzi ed elementi che potrebbero risultare praticamente introvabili in altro modo. Lo sta facendo molto bene in questi ultimi anni proprio FCA Heritage che tutela il patrimonio storico di marchi e modelli appartenenti alla galassia Fiat compreso quindi Abarth, Alfa Romeo e Lancia. Preservare l’originalità e il valore nel tempo è una prerogativa fondamentale.

Ecco i paraurti della GTA

Già a dicembre 2019 FCA aveva avviato il programma Heritage Parts che con la collaborazione di Mopar lanciava i paraurti di ricambio per la mitica Lancia Delta Integrale Evoluzione (ne avevamo parlato qui). Interessante è quindi il fatto che la linea intrapresa da Heritage Parts prosegue con gli stessi elementi ma stavolta destinati all’Alfa Romeo 147 GTA.

Sebbene l’Alfa Romeo 147 GTA non sia ancora una vera e propria auto d’epoca, le sue peculiarità derivanti dal mitico V6 Busso di cui dispone sotto al cofano e per le caratteristiche dinamiche che la caratterizzano (oltre a quelle stilistiche) gli hanno permesso di beneficiare di un trattamento di tutto rispetto anche da parte del programma Heritage Parts.

Di certo proprio i paraurti rappresentano un elemento fortemente destinato a subire urti o problematiche simili. FCA Heritage ha quindi deciso di riprodurre gli elementi, sia anteriori che posteriori, sfruttando la metodologia dello stampaggio sulla base dei disegni tecnici già a disposizione. I nuovi paraurti vengono realizzati con l’attrezzatura originale utilizzata all’epoca e il materiale utilizzato risulta lo stesso utilizzato per le parti originali: polipropilene PPT10 con carica di talco al 10%. Tutto quindi risulta fedele all’originale. I paraurti vengono forniti senza primer: l’acquirente dovrà occuparsi in autonomia della necessaria sabbiatura prima della verniciatura. L’utilizzo di stampi e materiali originali fornisce una doppia garanzia: viene assicurato il perfetto assemblaggio delle parti e le vetture sono omologate per l’utilizzo su strada nel pieno rispetto delle norme di omologazione. I paraurti per l’Alfa Romeo 147 GTA si acquistano qui.

