FCA presenta Heritage Parts per i ricambi delle classiche

Ora anche FCA ha pensato di dare vigore anche alle vetture del proprio passato. Il Gruppo italo-americano infatti ha inaugurato la divisione Heritage Parts per la commercializzazione di ricambi dedicati alle vetture classiche. Il progetto nasce da una volontà condivisa tra FCA Heritage e Mopar.

Tutti i nuovi componenti sono elementi perfettamente riprodotti; la prima vettura a cui vengono dedicati i primi ricambi è la Lancia Delta HF Integrale. Proprio per la mitica Delta HF Integrale, la Heritage Parts mette a disposizione già i paraurti anteriore e posteriore, disponibili anche per la Lancia Delta HF Integrale Evoluzione.

Ricambi fedeli all’originale

Come già anticipato, tutti i ricambi vengono prodotti utilizzando gli stampi originali in possesso di FCA Manufacturing. I nuovi prodotti vengono assemblati nello stabilimento di Grugliasco. I paraurti per la Lancia Delta HF Integrale vengono forniti grezzi, quindi privi di primer e verniciatura. Di conseguenza i passaggi necessari per la successiva verniciatura sono a carico dell’acquirente.

Grazie ai ricambi di Heritage Parts si possono ottenere ricambi utili a mantenere le vetture omologate e in linea con lo stile che le caratterizzava. Un passo avanti molto importante per i possessori di vetture storiche di FCA. La collaborazione tra le due realtà di FCA citate permette quindi di ottenere prodotti provenienti da un comparto documentale di grande prestigio, in accordo con la qualità indiscussa degli elementi Mopar.

I paraurti dedicati alla Lancia Delta HF Integrale si possono ordinare grazie alla Rete Autorizzata FCA oppure all’interno dei Mopar Store. È chiaro quindi che il desiderio per il prossimo futuro è quello di estendere la linea di prodotti anche ad altre vetture classiche del gruppo. Nel frattempo i paraurti per le Lancia Delta HF Integrale e Evoluzione si possono già ordinare con prezzi a partire da 1.150 euro, oltre l’IVA.