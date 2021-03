I SUV rappresentano quasi il 50% di tutte le vendite in Europa

Uno studio condiviso da JATO Dynamics rivela che i SUV con motore ad alta cilindrata rappresentano ormai quasi tutte le vendite di auto nuove in Europa. L’indagine dimostra che le immatricolazioni complessive sono diminuite a gennaio ma quelle dei SUV non hanno sofferto poi così tanto come gli altri segmenti, conquistando una quota di mercato record.

Nei 27 mercati analizzati, le vendite di nuove auto sono state complessivamente di 839.525 unità a gennaio 2021. Parliamo di una flessione del 26% rispetto allo stesso mese del 2020. È il numero più basso di immatricolazioni registrato nel primo mese di un anno dal 1982.

SUV: il segmento ha conquistato una quota di mercato record in Europa nel 2020

Il lockdown in corso in diverse nazioni d’Europa sta gravemente compromettendo la capacità delle concessionarie di vendere auto. Ciò si ripercuote ovviamente sulle vendite. Ad esempio, in Spagna è stata registrata una diminuzione del 52% delle immatricolazioni mentre in Germania del 32%.

Al contrario, alcuni mercati hanno rilevato una crescita come ad esempio la Svezia che ha visto un aumento del 23% rispetto a gennaio 2020 mentre la Norvegia dell’8% grazie alla riapertura delle concessionarie. Quello dei SUV è stato però il segmento più di successo, rappresentando il 44% di tutte le vendite di auto nuove in Europa.

Nonostante questo predominio, la top 10 di gennaio 2021 ha visto soltanto un SUV fra le auto più popolari in Europa. La Toyota Yaris si è posizionata al primo posto con oltre 18.000 esemplari venduti, seguita da Peugeot 208 e Dacia Sandero. L’unico Sport Utility Vehicle presente nella top 10 è stato il Volkswagen T-Roc con poco meno di 14.000 unità immatricolate.

