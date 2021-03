Chrysler 300C: in Messico debutta il model year 2021

Un po’ di mesi fa Chrysler ha deciso di togliere dalla sua gamma statunitense e canadese la Chrysler 300C di fascia alta. Nonostante ciò, questo modello viene ancora offerto in Messico e nelle scorse ore è stato annunciato il model year 2021. Abbiamo di fronte l’unico modello della serie 300 ad essere proposto nel mercato messicano.

Complessivamente, la 300C 2021 sembra praticamente identica alla 300C venduta fino allo scorso anno in Nord America. Sulla parte anteriore troviamo un frontale con una griglia prominente e dotata di finiture cromate. Sotto la griglia superiore è presente una striscia cromata che si estende verso l’esterno, circondando i fari fendinebbia a LED.

Chrysler 300C: la casa statunitense annuncia in Messico il model year 2021

A bordo della vettura ci sono dei fari HID Bi-Xenon con sistema di livellamento adattivo e abbinati a luci di marcia diurna a LED a forma di C che forniscono una maggiore identità alla vettura. Le cornici dei finestrini e degli specchietti retrovisori esterni cromati e i cerchi da 20” completato l’aspetto estetico della Chrysler 300C 2021. Oltre alle luci verticali, sulla parte posteriore troviamo inserti cromati e un paio di terminali di scarico con finitura lucida.

Passando all’abitacolo, la vettura propone tecnologie all’avanguardia, ampio spazio per cinque persone e materiali di alta qualità. Il model year 2021 della berlina di grosse dimensioni offre sedili e pannelli delle portiere in pelle nappa trapuntata e traforata, legno naturale levitgato a mano, cuciture in stile francese e volante rivestito in pelle con un esclusivo cerchio cromato.

A livello tecnologico, l’auto vanta un quadro strumenti digitale con schermo TFT da 7 pollici, paddle posizionati dietro al volante (usufruibili impostando la modalità di guida Sport), sistema di infotainment Uconnect 4C con schermo da 8.4 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto e impianto audio Harman & Kardon composto da 19 altoparlanti, subwoofer da 8 pollici e amplificatore da 900W.

Due motori disponibili: Pentastar V6 ed Hemi V8

La 300C 2021 con specifiche messicane può essere scelta con due tipi di motori: Pentastar V6 da 3.6 litri con potenza di 294 CV e 352 nm di coppia massima proposto come standard oppure l’Hemi V8 da 5.7 litri che produce 368 CV e 534 nm. Entrambi i powertrain sono abbinati a una trasmissione automatica TorqueFlite a 8 rapporti e alla trazione posteriore.

A bordo della grossa berlina troviamo oltre 80 funzioni di sicurezza e assistenza alla guida fra cui il cruise control adattivo, il Lane Departure Warning con Lane Keeping Assist e il Forward Collision Warning-Plus.

La Chrysler 300C 2021 è disponibile in Messico ad un prezzo di listino di 889.900 pesos (35.440 euro) per la variante con motore Pentastar e 926.900 pesos (36.913 euro) per quella con Hemi e può essere scelta in cinque colorazioni esterne chiamate Bright White, Frostbite, Granite Crystal, Ocean Blue e Silver Mist.

