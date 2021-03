Una Dodge Charger restomod del 1970 è in vendita a 298.000 dollari

Per 298.000 dollari (247.181 euro) è possibile acquistare diverse supercar oppure questa bellissima Dodge Charger del 1970 restaurata e modificata. L’annuncio di vendita presente su eBay mostra che l’auto è stata creata da una società con sede a Delray Beach (Florida) che vanta una grande esperienza nella creazione di restomod accattivanti.

La speciale Charger è stata presentata a marzo 2015 e si trova attualmente a Tokyo (Giappone). Secondo il venditore, le spese per la spedizione dell’auto verso il paese di destinazione non sono incluse nel prezzo richiesto.

Dodge Charger: un bellissimo restomod è in cerca di un nuovo proprietario

Sotto il cofano della muscle car trova posto un motore Hemi V8 572ci da 9.4 litri in grado di sviluppare una potenza di 676 CV e 996 nm di coppia massima. Accanto all’otto cilindri troviamo il cambio automatico Rossler 4L80E a 4 rapporti e inoltre c’è un asse posteriore Mopar da 22,22 cm.

L’azienda ha aggiornato, inoltre, l’impianto frenante ed è stato installato un sistema di sospensioni AccuAir che consente di regolare l’altezza da terra. L’annuncio di vendita presente su eBay riporta che la Dodge Charger ha percorso soli 4800 km ed è supportata da cerchi Schott F-10 da 20″ avvolti in pneumatici Pirelli P Zero 245/35 sull’anteriore e 335/25 sul posteriore.

Durante il processo di costruzione, la società ha rifinito la carrozzeria in un grigio antracite che si adatta perfettamente al design del veicolo. Infine, sono state apportate sostanziali modifiche all’abitacolo in quanto troviamo un rivestimento in pelle nera e cruscotto e volante personalizzati.

