Esemplare raro di Alfa Romeo 75 esposto in un museo in Portogallo

Un’Alfa Romeo 75 del 1987 lanciata per celebrare il 75 ° anniversario del marchio italiano è l’ultima novità nella collezione di auto del Museu do Caramulo in Portogallo. L’Alfa 75 1.8 Turbo è stata donata al Museo da Fausto Vidal. Questo esemplare fa parte di un lotto ristretto di soli tre veicoli arrivati ​​in Portogallo, al momento del suo lancio, ed è attualmente l’unico sopravvissuto in quel paese.

Lanciato nel 1985 per celebrare il 75 ° anniversario della produzione del marchio automobilistico Alfa Romeo, il modello è stato l’ultimo prodotto in esclusiva dalla casa di Arese prima di essere acquisito dal gruppo Fiat. Su progetto di Ermanno Cressoni, l’Alfa Romeo 75 mirava, a metà degli anni ’80 del secolo scorso, a sostituire la già antiquata Giulietta, con la quale condivideva anche diversi componenti.

Nonostante sia stata lanciata in un momento finanziariamente travagliato per la casa del Biscione, Alfa Romeo 75 non ha mai mancato di mantenere le caratteristiche e il pedigree sportivo che l’hanno sempre contraddistinta, con la difficile missione di trasportare il marchio nel XXI secolo, pur rimettendo in ordine la casa. nell’acquisizione dell’azienda da parte del colosso automobilistico torinese.

Il modello qui presentato è la versione turbo, equipaggiata con un motore da 1800cc, che, potenziato da 153 CV, le consentì di raggiungere, all’epoca, i rispettosi 214 km / h di velocità massima.

Con queste caratteristiche, l’Alfa Romeo 75 1.8 Turbo garantisce così ai suoi proprietari un po’ di divertimento, su una piattaforma familiare e facilmente adattabile alla routine quotidiana.

Con più di 60 anni di esistenza e visitato da più di un milione e mezzo di persone, il Museu do Caramulo ospita nella sua tenuta una collezione d’arte, una collezione di auto, moto e biciclette e una collezione di giocattoli antichi.

