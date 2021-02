Citroen apre il nuovo showroom phygital “La Maison Citroen”

Citroen ha annunciato sabato il lancio del suo nuovo SUV C5 Aircross insieme al lancio del suo La Maison Citroen, uno showroom phygital a Hyderabad. Lo showroom phygital che verrà lanciato attraverso la concessionaria Pride Motors sarà il primo showroom della casa automobilistica a Hyderabad e fornirà un’esperienza sia digitale che fisica per i potenziali clienti.

Il primo modello Citroen ad essere lanciato in India è il SUV C5 Aircross e le prenotazioni per lo stesso inizieranno dal 1 marzo. I clienti devono pagare 50.000 Rs per la prenotazione anticipata del veicolo e la prima consegna del veicolo è prevista per la prima settimana. di aprile. Gli showroom e C5 Aircross verranno lanciati in 10 grandi città dell’India e segneranno l’ingresso ufficiale della casa automobilistica francese nel Paese.

Insieme a La Maison Citroen, l’azienda avrà anche L’Atelier Citroen, l’officina post-vendita. Questa officina offrirà servizi come diagnostica remota virtuale, assistenza periodica e manutenzione con ritiro e consegna insieme alla disponibilità di ricambi originali entro 24 ore. Il servizio su ruote è disponibile anche a portata di mano dei clienti.

Roland Bouchara, vicepresidente senior vendite e marketing di Citroen India, ha dichiarato: “Il nostro showroom di Hyderabad è un traguardo importante mentre ci prepariamo per lanciare la nostra prima vettura SUV C5 Aircross. Con il configuratore 3D i clienti possono provare il prodotto e avere una visione a 360 gradi dell’auto. ”

