Martin Gurney si unisce a Polestar dopo aver trascorso oltre 20 anni in PSA

Martin Gurney, ex dirigente del reparto vendita al dettaglio e formazione di PSA, è stato nominato capo della sezione European Fleet and Business di Polestar, occupandosi in particolare di Regno Unito e Benelux.

All’interno di Stellantis, Gurney ha trascorso oltre due decenni e ha occupato ruoli molto importanti e più recentemente è stato direttore dei reparti di flotta e veicoli usati di Peugeot, Citroën e DS Automobiles in UK.

L’arrivo di Martin Gurney coincide con la partenza delle consegne della Polestar 2. La divisione sportiva di Volvo sta aumentando la sua presenza nel settore delle flotte e Gurney ha proprio l’incarico di far crescere le vendite in alcuni mercati europei.

Mike Whittington, Global Head of Sales di Polestar, ha detto: “Durante il 2020 ci siamo concentrati sulla creazione della nostra infrastruttura Fleet & Business e sul lancio della Polestar 2. Durante il 2021 ci concentreremo ancora più intensamente e dimostreremo l’importanza delle vendite di flotte in Polestar. Sono lieto che Martin si sia unito a noi per rafforzare il team che si espanderà ulteriormente in tutta Europa. Con la sua notevole esperienza continueremo a rafforzare la nostra presenza nel settore delle flotte nei prossimi anni“.

Martin Gurney, invece ha affermato: “Polestar è un marchio che stavo osservando da vicino e, quando si è presentata l’opportunità di entrare a farne parte, ho volte accettare. È chiaro che il futuro del settore automobilistico è elettrico, quindi non potrei pensare a un posto migliore in cui essere: l’opportunità è enorme“.

Attualmente, Polestar utilizza un modello di vendita diretta al consumatore e sfrutta la rete di concessionarie di Volvo per i servizi di post-vendita. Inoltre, usa alcuni spazi in stile boutique per mostrare i veicoli ai potenziali acquirenti. Ce ne sono due di questo tipo nel Regno Unito.

