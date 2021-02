Ecco un Jeep Gladiator con motore Hellcat e carrozzeria in Hydro Blue

Nelle scorse ore, Jeep ha ufficializzato il prezzo per poter acquistare negli Stati Uniti la Wrangler Rubicon 392 Launch Edition: 73.500 dollari (60.542 euro). Quest’ultima viene venduta con sotto il cofano l’Hemi V8 da 6.4 litri e alcune modifiche come il kit di sollevamento da 5 cm. Parliamo sicuramente di cifre elevate (costa più del Ram 1500 TRX) ma America’s Most Wanted 4×4 fa pagare molto di più un Jeep Gladiator con motore Hellcat.

Escludendo il prezzo di partenza del veicolo originale, AMW4x4 chiede ben 58.995 dollari (48.594 euro) per installare l’otto cilindri da 717 CV sotto il cofano del famoso pick-up. L’esemplare dipinto in Hydro Blue presente in questo articolo costa ancora di più in quanto dispone di altri aggiornamenti come ad esempio gli pneumatici Nitto Trail Grappler M/T da 40″, i cerchi Method, gli ammortizzatori Falcon, un generoso kit di sollevamento, un verricello Warn e altro ancora.

Jeep Gladiator: scopriamo le caratteristiche di questo esemplare con motore Hellcat

Considerando tutte queste caratteristiche molto interessanti, sicuramente non si rimarrà insoddisfatti delle potenzialità di questo Jeep Gladiator Hellcat. Per 58.995 dollari, America’s Most Wanted 4×4 propone una garanzia valida per 3 anni per la conversione e 12 mesi per il lavoro.

Il propulsore è corredato da pacchetto di trasmissione, filtro dell’olio, radiatore, impianto di scarico da 8,90 cm, pompa del carburante ausiliaria, modulo di controllo della potenza e altro ancora. Oltre a questo, AMW4x4 aggiunge caratteristiche come presa d’aria fredda, dispositivo di raffreddamento del servosterzo, radiatore in alluminio, motorino di avviamento, cablaggio del gruppo propulsore e tanto altro ancora.

Oltre ad installare il motore Hellcat, America’s Most Wanted 4×4 permette di portare sul Jeep Gladiator la stessa configurazione della Wrangler Rubicon 392 Launch Edition pagando 35.995 dollari (29.649 euro) o ancora i più potenti motori della Demon o l’Hellephant che costano rispettivamente 68.995 dollari (56.831 euro) e 98.995 dollari (81.542 euro) e propongono 852 e 1014 CV di potenza.

