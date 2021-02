Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In: il SUV versatile, silenzioso e intuitivo

La Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In rappresenta il primo veicolo del processo di elettrificazione della casa automobilistica francese, che ha l’obiettivo di elettrificare al 100% la sua gamma entro il 2025.

Questo SUV è conosciuto nel suo segmento per aver raggiunto una nuova fase nel programma Advanced Comfort del marchio di Stellantis grazie a diverse caratteristiche come le sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions, i sedili Advanced Comfort e le 20 tecnologie di assistenza alla guida.

Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In: fino a 39 combinazioni esterne fra cui scegliere per creare il modello perfetto

Nonostante abbia in più un motore elettrico e una batteria, la C5 Aircross Hybrid Plug-In offre le stesse caratteristiche delle versioni con propulsore a combustione interna. Secondo quanto affermato da Citroën, il modello si distingue sul mercato per diversi aspetti quali versatilità, esperienza di guida top di gamma, intuitività e silenzio a bordo.

Inoltre, abbiamo di fronte uno dei modelli più modulari presenti nel suo segmento con sedili posteriori individuali, scorrevoli, inclinabili e ripiegabili a scomparsa e un vano bagagli con capacità best-in-class da 460 a 600 litri.

In Italia, la Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In è disponibile in due allestimenti chiamati Feel e Shine. Per gli amanti della personalizzazione, lo storico marchio francese propone in totale 39 combinazioni esterne fra cui sette tinte per la carrozzeria (Natural White, Pearl White, Steel Grey, Platinum Grey, Pearl Black, Emerald Crystal e Red Volcano), quattro Pack Color, tetto a contrasto black e tre tipi di cerchi in lega.

La personalizzazione può essere applicata anche all’abitacolo con quattro diversi rivestimenti interni. Citroën dà la possibilità di aggiungere il tetto in vetro panoramico apribile con tendina elettrica sequenziale.

Come anticipato ad inizio articolo, la Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In vanta ben 20 tecnologie di assistenza alla guida e di sicurezza per permettere al conducente di guidarla in qualunque condizione esterna. Oltre alla classica soluzione di acquisto, infine, il marchio francese mette a disposizione varie offerte come ad esempio la possibilità di noleggiare il veicolo tramite Free2Move Lease.

