Arriva in Italia la DS 3 Crossback Ines De La Fressange: stile ed eleganza senza limiti

In occasione della Milano Fashion Week, DS presenta la DS 3 Crossback Ines De La Fressange anche in Italia introducendo una vettura di grande fascino che rende omaggio allo stile francese. Arriva quindi anche in Italia ma in edizione limitata a sole 100 unità (delle 1.500 effettivamente prodotte) disponibili esclusivamente nell’elegante colorazione Blu Zaffiro con tetto in Nero Perla.

L’elegante versione della DS 3 deriva dalla collaborazione tra DS e Ines De La Fressange, celebre ex supermodella e oggi a capo della maison francese che porta il suo nome. La DS 3 Crossback Ines De La Fressange viene introdotta dal costruttore francese con l’espresso desiderio di stupire il pubblico femminile grazie alla raffinatezza e allo stile misto a lusso ed eleganza.

Cura e design esclusivi

Interessante appare sin da subito la scelta della elegante colorazione Blu Zaffiro con tetto in Nero Perla. Tra le caratterizzazioni più evidenti troviamo le calotte degli specchietti retrovisori e il coprimozzo dei cerchi in lega da 18 pollici diamantati entrambi in Rosso Ines. Dettagli esclusivi che in abbinamento all’emblema della maisone francese disposto sul cofano motore e sul portellone rendono la DS 3 Crossback Ines De La Fressange, un oggetto di culto per il pubblico femminile.

Decisamente curati gli interni dove la qualità di certo non manca con materiali di gran classe e lavorazioni artigianali. I rivestimenti dei sedili si ispirano alle tecniche di intreccio della pelle in accordo col tessuto multimaterico abbinato anche all’Alcantara Blu Basalt utilizzata anche altrove, ma tutti sono realizzati congiuntamente dalla collaborazione tra DS Automobiles e Ines De La Fressange Paris. Il volante è in pelle cucita a mano e la pedaliera in alluminio.

Interessante il dettaglio del portafoglio appartenente alla linea Marcia di Ines De La Fressange Paris – DS Automobiles col quale viene omaggiato ogni acquirente, in accordo con un foulard in tinta con i colori della carrozzeria e occhiali da sole.

ADAS e prezzi

Ricchissima la dotazione di serie. La DS 3 Crossback Ines De La Fressange viene proposta con sole due motorizzazioni: ovvero il 1.2 PureTech benzina e il 1.5 BlueHDi a gasolio in entrambi i casi dotati di 131 cavalli di potenza con cambio automatico a 8 rapporti. Il prezzo è di 34.500 euro per la benzina e 36.350 euro per la diesel.

Non mancano la frenata automatica di emergenza fino ai 140 km/h, il cruise control, il sistema che avverte del cambio di corsia, il monitoraggio dell’angolo cieco, i nuovi fari DS Matrix LED Vision, sensori di parcheggio sia davanti che dietro, sistema multimediale dotato di navigatore e display touch da 10,3 pollici, chiave elettronica e riconoscimento dei segnali stradali. Le maniglie delle portiere sono a scomparsa e non manca il climatizzatore automatico con filtro attivo: le consegne saranno avviate durante il prossimo mese di marzo.

