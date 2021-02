Jeep riprenderà a utilizzare la pubblicità di Bruce Springsteen

Jeep promuoverà ancora una volta il suo annuncio del Super Bowl LV con Bruce Springsteen sul suo canale YouTube e sul suo sito web dopo che i pubblici ministeri hanno ritirato le accuse di guida ubriaca e guida spericolata contro il cantautore.

“Come abbiamo affermato in precedenza, abbiamo sospeso la pubblicità fino a quando i fatti non sono stati stabiliti”, ha detto in un comunicato un rappresentante di Jeep. “Ora che la questione è stata risolta, rimandiamo la pausa al film”.

Springsteen è stato arrestato a novembre presso la Gateway National Recreation Area del New Jersey, nota anche come Sandy Hook. Un ufficiale del parco ha scritto in una dichiarazione di aver visto il rocker prendere un bicchierino di tequila e salire su una motocicletta, ma mercoledì il governo ha ammesso che il livello di alcol nel sangue di Springsteen era così basso che non giustificava le accuse.

Springsteen, che vive a circa 12 miglia dal parco della penisola che domina New York City a Colts Neck, si è dichiarato colpevole di una terza accusa: consumo di alcolici in un’area chiusa.

Springsteen è stato fortemente coinvolto nella creazione dello spot Jeep di due minuti chiamato “The Middle” che si è svolto nella seconda metà della partita per il titolo NFL del 7 febbraio; lo spot è stato il primo a colpire le onde radio da quando Fiat Chrysler Automobiles NV e la rivale francese Groupe PSA si sono fuse per creare Stellantis NV. Doveva essere trasmesso in televisione solo una volta.

L’annuncio, che ha ricevuto critiche ed elogi, ha invitato gli americani a riunirsi dopo un anno di tensioni politiche intorno alla pandemia COVID-19, alle elezioni presidenziali, alle tensioni razziali e ad altre questioni.

“Il suo messaggio di comunità e unità è più rilevante che mai”, ha detto Jeep dell’annuncio il 12 gennaio in una dichiarazione quando lo ha ritirato dalle onde radio e dai suoi canali di social media. “Come è il messaggio che bere e guidare non possono mai essere condonati.”

